Kosta Rika'da 'Volkanik OHAL'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’daki Turrialba Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
Ulusal Acil Durumlar Komisyonu (CNE) tarafından yapılan açıklamada, 3 bin 340 metre yüksekliğindeki Turrialba Yanardağı'nın faaliyete geçtiği ve kül püskürttüğü bildirildi.
Yetkililer, ülkenin başkenti San Jose'ye 36 kilometre mesafedeki yanardağın faaliyete geçmesi nedeniyle başkent ve civardaki kentler için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
Kosta Rika'nın aktif volkanlarından Turrialba Yanardağı, mayıs, eylül ve aralık aylarında da faaliyete geçmişti
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Kosta Rika'daki Turrialba Yanardağı tekrar faaliyete geçti. Başkent ve civardaki kentlerde, volkanik faaliyetler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
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