14:12, 06 Ocak 2017 Cuma

AKOM'u işgal eden askerlere müebbet talebi





Darbe günü AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 5'i tutuklu 17 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 17 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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