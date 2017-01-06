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Atambayev demiryolu için Pekin’de
Atambayev demiryolu için Pekin’de

Kırgızistan Devlet Başkanı Atambayev, Kırgızistan ve Özbekistan arasında inşası planlanan demiryolu hattı için resmi görüşmelerde bulunmak üzere Çin'e gitti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı idaresi bilgilendirme politikası departmanı başkanı Almaz Usenov, Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’in 5 Ocak Perşembe günü Çin'e resmi bir ziyaret için gittiğini açıkladı.

Usenov bu ziyaret çerçevesinde, Çin liderleri ile yapılacak ikili görüşmelerde Kırgız-Çin işbirliğinin geliştirilmesi konusunun ele alınacağını bildirdi. Toplantılarda Çin -Kırgızistan - Özbekistan demiryolu inşaat projesi de görüşülecek. Daha önce, Özbekistan ve İran yönetimi, Kırgızistan'ın bu proje üzerindeki tekliflerine destek vermişlerdi.

 



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