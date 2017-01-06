Kırgızistan’da bu yıl ahlak, eğitim ve kültür konuşulacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 5 Ocak günü "2017 yılını ahlak, eğitim ve kültür yılı" ilan eden bir kararnameyi imzaladı.
Kararnamede özetle şöyle denildi:
"Küresel eğilimler ve modern teknolojilerin gelişmesi Kırgız Cumhuriyeti için büyük fırsatlar yaratmakla beraber aynı zamanda yeni sorunlara da yol açmaktadır. Bu koşullarda ülkenin stratejik kalkınma hedeflerine ulaşması öncelikle devletin ve toplumun insanlarımızın ahlakı, eğitimi ve maneviyatına doğrudan odaklanma yeteneğine bağlıdır.
Tarih ve Kültür yılı olarak ilan edilen 2016 Yılı uygulamaları toplumunun geniş desteğini aldı ve halkımızın tarihi ve kültürel mirasınını korumanın önemini göstermekle beraber bu alanlarda büyük bir potansiyel olduğunu, bu değerlerin çağdaş Kırgız toplumunun oluşumun temelini oluşturacağını gösterdi.
Yıl devamında Kırgızistan vatandaşlarının kendi ülke ve halkının tarihine ilgisi artırmıştır. Ülkemizde kültür gelişminin ve maneviyat canlanması için yeni bir ivme kazanıldı.
2016 yılında Kırgızistan'da 1916 yıl ulusal kurtuluş ayaklanmasının 100. yıldönümünde yüksek ulusal ve uluslararası düzeyde anma törenleri düzenledik. Yüzyıl bekleyen halkımızın özgürlüğü için ölenlerin anısına kutsal bir görevi yerine getirdik.
Bu bağlamda 2017 yılın “ahlak, eğitim ve kültür yılı" ilan edilmesi halkımızın ve devletimizin her yönden gelişmesi için önemli bir atılım olacaktır.”
Kırgızistan’da 2017 yıl ahlak, eğitim ve kültür yılı ilan edildi
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