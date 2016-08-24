14:32, 06 Ocak 2017 Cuma

Bakan IÅŸÄ±k: Ä°ncirlik NATO Ã¼ssÃ¼ deÄŸil

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ bir NATO Ã¼ssÃ¼ deÄŸildir. Bunun herkes tarafÄ±ndan bilinmesi lazÄ±m. TÃ¼rkiye'nin izni ile orada bulunuyorlar." dedi.Â

IÅŸÄ±k, HaberTÃ¼rk televizyonunun canlÄ± yayÄ±nÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu, sorularÄ± cevapladÄ±.

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na yÃ¶nelik bir soru Ã¼zerine IÅŸÄ±k, ÅŸehit polis Fethi Sekin ve zabÄ±t katibi Musa Can'a Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifa diledi.

SaldÄ±rÄ±yla ilgili teknik bilgileri Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan IÅŸÄ±k, bÃ¶lgenin yeniden ÅŸekillendiÄŸine dikkati Ã§ekti.

IÅŸÄ±k, "BÃ¶lgenin yeniden ÅŸekillenmesi sÃ¼recinde aslÄ±nda bugÃ¼nkÃ¼ olaylarÄ± Ã¶yle okumak gerekiyor, bu sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiye'nin etkisizleÅŸtirilmesi, bÃ¶lgede inisiyatif alamamasÄ±, rol Ã¼stlenmemesi iÃ§in dikkat ederseniz, terÃ¶r sistematik olarak artÄ±rÄ±lma gayreti iÃ§erisinde." diye konuÅŸtu.

TerÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de bir yÄ±lgÄ±nlÄ±k oluÅŸturma amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden IÅŸÄ±k, "Tarihin yeniden yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemi biz yeniden yaÅŸÄ±yoruz aslÄ±nda. Bizim terÃ¶rÃ¼n asÄ±l amacÄ±na yÃ¶nelik dikkatli, hassas ve proaktif olmamÄ±z gerekiyor. Ben TÃ¼rkiye'nin Allah'Ä±n izniyle bÃ¼tÃ¼n bu terÃ¶r eylemlerinin Ã¼stesinden geleceÄŸine inanÄ±yorum. TÃ¼rkiye bunlara teslim olmayacak." diye konuÅŸtu.

"DÃ¼nkÃ¼ saldÄ±rÄ±yÄ± PKK yaptÄ± diyebilir miyiz?" sorusu Ã¼zerine IÅŸÄ±k, "Ä°lk iÅŸaretlerin bunu gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶ylemek yanlÄ±ÅŸ olmaz." ifadesini kullandÄ±.

Ä°NCÄ°RLÄ°K ÃœSSÃœ KONUSU

Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'yle ilgili yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±larak, "KapatÄ±lmasÄ± sÃ¶z konusu mu?" denmesi Ã¼zerine Bakan IÅŸÄ±k, Ã¼ssÃ¼n hÃ¼kÃ¼metten daha Ã§ok kamuoyu tarafÄ±ndan sorgulandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Burada hedefin DEAÅž'le mÃ¼cadele olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen IÅŸÄ±k, DEAÅž'Ä±n ortak dÃ¼ÅŸman olduÄŸunu belirtti.

TÃ¼rkiye'nin kendi sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak, DEAÅž'Ä± bÃ¶lgeden atmak iÃ§in FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan IÅŸÄ±k, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu harekatÄ±n birincil hedefi DEAÅž'Ä±n bizim sÄ±nÄ±r hattÄ±mÄ±zdan ve bÃ¶lgeden sÃ¶kÃ¼p atÄ±lmasÄ±. Peki bÃ¶yle bir mÃ¼cadele koalisyonun kuruluÅŸ amacÄ± olduÄŸu iÃ§in koalisyonun ve baÅŸta ABD'nin TÃ¼rkiye'ye destek vermesi gerekmez mi? '20 kilometrenin aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nda size destek vermiyoruz.' Niye? 19'ncÃ¼ kilometredeki DEAÅž'ta, 21'nci kilometredeki DEAÅž deÄŸil mi? 30'ncu kilometredeki DEAÅž'lÄ±nÄ±n, 19'ncÃ¼ kilometredekinden ne farkÄ± var? Burada bir samimiyet problemi var. ABD burada samimi olarak maalesef TÃ¼rkiye'ye gerekli desteÄŸi vermiyor. Siz koalisyonu DEAÅž'la mÃ¼cadele iÃ§in kurdunuz. Bizden de yardÄ±m istediÄŸiniz. 'Koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Ä°ncirlik'te konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± doÄŸrudur, biz bu izni veriyoruz' dedik. Peki bu izni verdikten sonra bizim DEAÅž'la mÃ¼cadelede desteÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±z varken siz niye bu desteÄŸi vermiyorsunuz? Niye ipe un seriyorsunuz? Yok gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k, ÅŸÃ¶yle oldu, bÃ¶yle oldu, yan yattÄ± Ã§amura battÄ±, bu. Siz bu anlayÄ±ÅŸla hareket ettiÄŸiniz sÃ¼rece, o zaman TÃ¼rkiye kamuoyu da diyor ki 'Bunlar samimi deÄŸil, bunlarÄ±n gizli ajandasÄ± var.' 20 kilometreye kadar destek verdiniz de 20 kilometreden sonra niye destek vermiyorsunuz? Bunun TÃ¼rkiye'de sorgulanmasÄ± gayet tabiidir."

Ä°NCÄ°RLÄ°K BÄ°R NATO ÃœSSÃœ DEÄžÄ°L

IÅŸÄ±k, her gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde bu konularÄ± ABD'li yetkililerle konuÅŸtuklarÄ±nÄ± ve bÃ¼tÃ¼n hassasiyetleri ortaya koyduklarÄ±nÄ± belirtti.

IÅŸÄ±k, ÅŸu deÄŸerlendirmeleri yaptÄ±:

"ABD bizim NATO'da mÃ¼ttefikimiz. MÃ¼ttefiklik iliÅŸkisinin temeli aÃ§Ä±klÄ±k ve samimiyet olmalÄ±. EÄŸer aÃ§Ä±klÄ±k ve samimiyete dayanmayan bir mÃ¼ttefiklik iliÅŸkisi varsa, bu iliÅŸkiyi sÃ¼rdÃ¼rmek zorlaÅŸÄ±r. Burada bizim mÃ¼ttefiklerimizden beklentimiz TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± aÃ§Ä±k ve samimi olmalarÄ±. Biz bunu bekliyoruz. Bu, 'bugÃ¼nden yarÄ±na Ä°ncirlik kapatÄ±lacak' anlamÄ±na gelmiyor. Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ bir NATO Ã¼ssÃ¼ deÄŸildir. Bunun herkes tarafÄ±ndan bilinmesi lazÄ±m. TÃ¼rkiye'nin izni ile orada bulunuyorlar. TÃ¼rkiye bu noktada ABD ile de diÄŸer koalisyon Ã¼lkeleriyle de gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler eÄŸer TÃ¼rkiye'nin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± tehdit eder bir noktada cereyan eder ve bir sonuÃ§ alÄ±namazsa o zaman TÃ¼rkiye her tÃ¼rlÃ¼ ihtimali deÄŸerlendirir. Ä°ncirlik'teki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin varlÄ±ÄŸÄ± DEAÅž'la mÃ¼cadele dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir amaca yÃ¶nelik bulunduruluyor kanaati oluÅŸursa elbette gereÄŸi yapÄ±lÄ±r. Åžu anda bunu sÃ¶ylemek iÃ§in Ã§ok erken. SonuÃ§ta biz bir ittifak iÃ§erisindeyiz."

ABD'li yetkilileri bu konularÄ± defalarca konuÅŸtuklarÄ±nÄ± yineleyen IÅŸÄ±k, bazÄ± olumlu adÄ±mlar atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olumlu yansÄ±malar olduÄŸunu ancak bunun bekledikleri hÄ±zda gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini bildirdi.

ABD ve diÄŸer koalisyon Ã¼lkeleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tekrarlayan Fikri IÅŸÄ±k, "Ãœmit ederiz ki bu gÃ¶rÃ¼ÅŸme trafiÄŸinde sonuÃ§ alÄ±rÄ±z. Yoksa adÄ±m atÄ±lmayan bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin sonuÃ§ta itibarÄ± olmuyor. SorunlarÄ±mÄ±zÄ± bÃ¼tÃ¼n aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±yla ortaya koyuyoruz. SonuÃ§ta yetki TÃ¼rkiye'dedir. Bu konuda son karar TÃ¼rkiye'nindir. Bu konularda gerekmedikÃ§e nihai kararÄ± vermeyiz ama gerektiÄŸinde vereceÄŸimizden kimsenin kuÅŸkusu olmasÄ±n." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Â "ABD'NÄ°N TAMAMEN SÃ–ZÃœNÃœ TUTMASINI BEKLÄ°YORUZ"

ABD'nin MÃ¼nbiÃ§'te kesinlikle PYD unsuru kalmayacaÄŸÄ±na sÃ¶z verdiÄŸini ancak bu sÃ¶zlerini tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Bakan IÅŸÄ±k, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Hala arzu edilen sonuÃ§ yok. EÄŸer Amerika bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmazsa yani PYD unsurlarÄ±ndan MÃ¼nbiÃ§'i tamamen temizlemezse o zaman TÃ¼rkiye, bu temizlik harekatÄ±nÄ± yapacak. Bunda hiÃ§ tereddÃ¼t yok. Bunu muhataplarÄ±mÄ±zla sÃ¼rekli gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. Beklentimiz, ABD'nin bu konuda verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tamamen tutmasÄ±, gÃ¶stermelik birtakÄ±m Ã§ekilme operasyonlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, tamamen PKK/PYD unsurlarÄ±nÄ± bÃ¶lgenin, MÃ¼nbiÃ§'in tamamen dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karmasÄ± ve bÃ¶lgenin Cerablus'ta, Rai'de diÄŸer bÃ¶lgelerde olduÄŸu gibi kendi halkÄ± tarafÄ±ndan yÃ¶netilmesi."

"SÄ°NCAR TÃœRKÄ°YE'NÄ°N KIRMIZI Ã‡Ä°ZGÄ°SÄ°"

TÃ¼rkiye'nin Sincar'da ikinci bir Kandil istemediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yarÄ±n Irak'a gideceÄŸinin anÄ±msatÄ±larak, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede sÄ±nÄ±r Ã¶tesi bir harekat ve Sincar'Ä±n gÃ¼ndeme gelip gelmeyeceÄŸinin sorulmasÄ± Ã¼zerine IÅŸÄ±k, "HiÃ§ kuÅŸkusuz gÃ¼ndeme gelecek" cevabÄ±nÄ± verdi. TÃ¼rkiye ve Irak'Ä±n iki kardeÅŸ Ã¼lke olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen IÅŸÄ±k, bu nedenle sorunlarÄ±n konuÅŸularak Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.

IÅŸÄ±k, ziyaretin sorunlarÄ±n konuÅŸulmasÄ± ve bÃ¶lgenin bir an Ã¶nce istikrara kavuÅŸmasÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulmasÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsat olduÄŸuna iÅŸaret ederek, bu konularÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Sincar'Ä±n TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgi" olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin PKK terÃ¶rÃ¼ nedeniyle Ã§ok bedel Ã¶dediÄŸine iÅŸaret etti.