14:44, 06 Ocak 2017 Cuma

Bedelli askerlik iÃ§in kapÄ±lar kapandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, bedelli askerlik uygulamasÄ±nÄ±n gÃ¼ndemde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadele sÃ¼rerken bÃ¶yle bir konuyu gÃ¼ndeme alamayacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

IÅŸÄ±k, HaberTÃ¼rk televizyonunun canlÄ± yayÄ±nÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu, sorularÄ± cevapladÄ±.

Bedelli askerliÄŸin gÃ¼ndemde olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorulmasÄ± Ã¼zerine IÅŸÄ±k, bÃ¶yle bir gÃ¼ndemin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bakan IÅŸÄ±kâ€™Ä±n konuyla ilgili ifadeleri ÅŸÃ¶yle:

"KÄ±sa ve orta vadede bedelli askerlik ÅŸu anda hÃ¼kÃ¼met gÃ¼ndemimizde yok. Bir taraftan terÃ¶rle mÃ¼cadele ediyoruz diÄŸer taraftan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Bir tarafta orada canlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak vatani gÃ¶revlerini yapan askerler varken, bizim burada bedelliyi konuÅŸmamÄ±z hiÃ§ doÄŸru deÄŸil. Bu konuda benim tavrÄ±m net. KÄ±sa ve orta vadede bedelli olayÄ±nÄ± kesinlikle dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Ama ÅŸartlar deÄŸiÅŸirse bir ÅŸey diyemem."