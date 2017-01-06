14:45, 06 Ocak 2017 Cuma

9. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler KonferansÄ± 8-14 Ocak'ta yapÄ±lacak





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "2023'e DoÄŸru: Milli DeÄŸerler ve KÃ¼resel Hedefler" temasÄ±yla dÃ¼zenleyeceÄŸi 9. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler KonferansÄ± 8-14 Ocak'ta Ankara'da yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± ve merkez teÅŸkilatlarÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla bu yÄ±l 9'uncusunu dÃ¼zenleyeceÄŸi BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler KonferansÄ±, 8-14 Ocak'ta Ankara'da yapÄ±lacak. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 2008'den bu yana dÃ¼zenlenen konferansÄ±n bu yÄ±lki temasÄ±nÄ±n "2023'e DoÄŸru: Milli DeÄŸerler ve KÃ¼resel Hedefler" olarak belirlendiÄŸi kaydedildi. TÃ¼rk dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± ilgilendiren olaylarÄ±n tecrÃ¼beler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶zden geÃ§irileceÄŸi konferansta, gÃ¼ncel sÄ±nama ve fÄ±rsatlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek gelecek dÃ¶neme dair Ã¶ncelikler deÄŸerlendirilecek. Konferans kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ziyaret edilerek talimatlarÄ± alÄ±nacak, yapÄ±lacak oturumlarda baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilere hitap edecek, iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n temsilcileriyle istiÅŸarelerde bulunulacak. TERÃ–RLE MÃœCADELE ELE ALINACAK Konferansa AB DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Malta'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± George Vella'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mikheil Janelidze, Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Khemaies Jhinaoui, Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Timo Soini ve UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ Genel DirektÃ¶rÃ¼ Lacy Swing katÄ±lacak. TerÃ¶rle mÃ¼cadele, konferansÄ±n odak konularÄ±ndan biri olacak. Konferans kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenecek "Bilgi Ekonomisi ve Diplomasi" konulu panelde TÃ¼rkiye'de ileri teknoloji Ã¼retimine dÄ±ÅŸ politikanÄ±n katkÄ±larÄ± baÄŸlamÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Â

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