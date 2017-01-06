14:47, 06 Ocak 2017 Cuma

Özbekistan'ın yeni liderinden Güney Kore atağı





Özbekistan ve Güney Kore liderleri iki ülke arasında geliştirilecek işbirliği konularını görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbek hükümeti basın servisi Perşembe günü Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’in Güney Kore'nin geçici devlet Başkanı Hwang Kye-Ahn ile 2017 yılında ikili işbirliği perspektiflerini görüştüğünü haber verdi. Resmi açıklamada,"5 Ocakta Güney Kore tarafının girişimiyle iki lider arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Şevket Mirziyayev ve Hwang Gye iki ülke arasında siyasi, ticari, ekonomik, mali ve teknik, yatırım, kültürel ve insani alanlarda çok yönlü işbirliğinin genişlemekte olduğu konusunda mutabık kaldılar” denildi. Özbek lider Şevket Mirziyayev’in yakın dönemde Guney Kore’ye bir ziyaret yapacağı da bildirildi.





İlgili Konular Özbekistan Güney Kore

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.