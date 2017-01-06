Özbekistan'ın yeni liderinden Güney Kore atağı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbek hükümeti basın servisi Perşembe günü Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’in Güney Kore'nin geçici devlet Başkanı Hwang Kye-Ahn ile 2017 yılında ikili işbirliği perspektiflerini görüştüğünü haber verdi.
Resmi açıklamada,"5 Ocakta Güney Kore tarafının girişimiyle iki lider arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Şevket Mirziyayev ve Hwang Gye iki ülke arasında siyasi, ticari, ekonomik, mali ve teknik, yatırım, kültürel ve insani alanlarda çok yönlü işbirliğinin genişlemekte olduğu konusunda mutabık kaldılar” denildi.
Özbek lider Şevket Mirziyayev’in yakın dönemde Guney Kore’ye bir ziyaret yapacağı da bildirildi.
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