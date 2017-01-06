14:49, 06 Ocak 2017 Cuma

ErdoÄŸan, 'FÄ±rat KalkanÄ±' ÅŸehidinin ailesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ HÃ¼snÃ¼ BilgiÃ§'in anne ve babasÄ±yla telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, taziyelerini iletti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ HÃ¼snÃ¼ BilgiÃ§'in annesi HÃ¼lya ve babasÄ± Fethi ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, taziyelerini sundu. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda aÄŸÄ±r yaralanan Jandarma Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ HÃ¼snÃ¼ BilgiÃ§, Ã¶nceki gÃ¼n tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Gaziantep Ãœniversitesi Åžahinbey AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesinde ÅŸehit olmuÅŸtu.

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