ErdoÄŸan, 'FÄ±rat KalkanÄ±' ÅŸehidinin ailesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ HÃ¼snÃ¼ BilgiÃ§'in annesi HÃ¼lya ve babasÄ± Fethi ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, taziyelerini sundu.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda aÄŸÄ±r yaralanan Jandarma Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ HÃ¼snÃ¼ BilgiÃ§, Ã¶nceki gÃ¼n tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Gaziantep Ãœniversitesi Åžahinbey AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesinde ÅŸehit olmuÅŸtu.
Ä°stanbul ValiliÄŸi, vatandaÅŸlarÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve ardÄ±ndan beklenen don, buzlanma gibi olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan asgari dÃ¼zeyde etkilenmeleri iÃ§in bir dizi uyarÄ±da bulundu
Edremit KÃ¶rfezi'nde saatteki hÄ±zÄ± zaman zaman 70 kilometreyi bulan lodos, Edremit'te bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin Ã§atÄ±sÄ±nÄ± uÃ§urdu
TBMM DilekÃ§e Komisyonu BaÅŸkanÄ±, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili SatÄ±r,"Evlilik programlarÄ± insan haklarÄ±na ve Ã¶zellikle de kadÄ±n haklarÄ±na aykÄ±rÄ±. Bu programlarÄ±n yasaklanmasÄ± gerekir" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Fas Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ– okullarÄ±nÄ±n bir ay iÃ§erisinde tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ HÃ¼snÃ¼ BilgiÃ§'in anne ve babasÄ±yla telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, taziyelerini iletti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "2023'e DoÄŸru: Milli DeÄŸerler ve KÃ¼resel Hedefler" temasÄ±yla dÃ¼zenleyeceÄŸi 9. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler KonferansÄ± 8-14 Ocak'ta Ankara'da yapÄ±lacak
Bakan IÅŸÄ±k, terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ± ve FÄ±rat kalkanÄ± sÃ¼rerken bedelli askerliÄŸin gÃ¼ndeme alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
bakan IÅŸÄ±k, NATO'nun TÃ¼rkiye'nin izni ile Ä°ncirlik'te olduÄŸunu, Ã¼ssÃ¼n birliÄŸe ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Darbe gÃ¼nÃ¼ AKOM'u iÅŸgal eden askerlere iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda 5'i tutuklu 17 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi
Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram'Ä± YargÄ±tay'Ä±n ikinci bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden 15 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gerekÃ§eli kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
2016'nÄ±n ilk 11 ayÄ±nda protesto edilen senet sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 1,7, tutarÄ± ise yÃ¼zde 20,7 arttÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklu bulunan eski emniyet amiri ÅžerbetÃ§i ve komiser YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda, 3 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talebiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
Bakan BozdaÄŸ'dan Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada, "Eylemi PKK gerÃ§ekleÅŸtirdi, 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±"
Biden, Trump'Ä±n 'yetiÅŸkin olmasÄ±nÄ±n vaktinin geldiÄŸini' sÃ¶yledi ancak bu tutumunun gÃ¶reve geldikten sonra deÄŸiÅŸeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Tunceli'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 167 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±