15:02, 06 Ocak 2017 Cuma

KeÅŸmir'de direniÅŸÃ§i grubun lideri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Cammu KeÅŸmir'de direniÅŸÃ§i grubun liderlerinden Muzaffer Ahmed, Hindistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistanâ€™Ä±n iÅŸgaliÂ altÄ±nda bulunan Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde El Bedir direniÅŸÃ§i grubunun liderlerinden Muzaffer Ahmed'in gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Hindistan polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Srinagar kentinde direniÅŸÃ§i grup El Bedir ile Hindistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda dÃ¼n gece Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± El Bedir'in liderlerinden Ahmed'in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Ahmed, KeÅŸmir'in kuzeyindeki Sopore kasabasÄ±nda defnedildi. Cammu KeÅŸmir'de geÃ§en yÄ±l Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 87 Hint askeri ve 165 silahlÄ± grup Ã¼yesi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Hindistan ve Pakistan arasÄ±nda Ä°ngiltere'den baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ± 1947 yÄ±lÄ±ndan bu yana tartÄ±ÅŸma konusu olan KeÅŸmir'de 70 bin kiÅŸi ÅŸiddet olaylarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Cammu KeÅŸmir'deki direniÅŸ gruplarÄ±, 1989'dan bu yana baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ya da Pakistan'a baÄŸlanmak iÃ§in eylemler yapÄ±yor. Â

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