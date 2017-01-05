BM'den Yunanistan'a sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK), Ege adalarÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n durumunun endiÅŸe verici olduÄŸunu bildirerek, Yunanistan hÃ¼kÃ¼metine sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± ana karaya taÅŸÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adrian Edwards, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Son zamanlarda sorunlarÄ± Ã§Ã¶zme Ã§abalarÄ±na raÄŸmen, adalarÄ±n birÃ§ok bÃ¶lgesinde koÅŸullar oldukÃ§a kÃ¶tÃ¼. Adalardaki hava sÄ±caklÄ±klarÄ±n dÃ¼ÅŸmesinin beklendiÄŸi bu hafta sonu daha iyi korunma ihtiyacÄ± daha da ÅŸiddetli hale gelecek. EndiÅŸeliyiz." dedi.
"Halen, Samos, SakÄ±z ve Midilli adalarÄ±ndaki durum Ã¶zellikle endiÅŸe verici" ifadesini kullanan Edwards, Samos adasÄ±nda aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 700 korunmasÄ±z sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lama merkezlerinde Ä±sÄ±tma sistemleri olmayan Ã§adÄ±rlarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi verdiÄŸine dikkat Ã§ekti.
Edwards, adalardaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Yunanistan ana karasÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n kayÄ±t sÃ¼recinin tamamlanmasÄ± veya Ã¶zellikle korunmasÄ±z sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n tespit edilmesiyle mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Yunan adalarÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ana karaya taÅŸÄ±nmasÄ± ÅŸarttÄ±r." diye konuÅŸtu.
Avrupa BirliÄŸinin (AB), 2015'te kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± diÄŸer Ã¼ye Ã¼lkelere yerleÅŸtirme planÄ±nÄ± Ã§erÃ§evesinde 4 Ocak 2017'ye kadar sadece 7 bin 760 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Yunanistan'dan AB'ye gittiÄŸine iÅŸaret eden Edwards, bunun verilen sÃ¶zÃ¼n yÃ¼zde 12'sine tekabÃ¼l ettiÄŸini vurguladÄ±.
SÃ¶zcÃ¼ Edwards, geÃ§en yÄ±l AB'nin Yunanistan'dan 66 bin 400 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± kabul edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, AB Ã¼yesi Ã¼lkeleri verdikleri sÃ¶zÃ¼ tutmaya davet etti.
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte Manila LimanÄ±'na demirleyene Rusya'ya ait 162 metre uzunluÄŸundaki anti-denizaltÄ± savaÅŸ gemisini Rusya'nÄ±n Filipinler BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Igor Khovaev ile birlikte ziyaret etti.
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