15:11, 06 Ocak 2017 Cuma

TÃ¼rkiye Fas'Ä±n FETÃ– kararÄ±ndan memnun





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Fas Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ– okullarÄ±nÄ±n bir ay iÃ§erisinde tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fas'Ä±n, Ã¼lkedeki Â FETÃ–'nÃ¼n okullarÄ±nÄ±n kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± ifade etti. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Fas Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ– okullarÄ±nÄ±n bir ay iÃ§erisinde tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunarak, bu kararÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¶nemli bir gÃ¶stergesi olduÄŸunu vurguladÄ±. Fas Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkedeki FETÃ– okullarÄ±nÄ±n kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bu okullarda okuyan Ã¶ÄŸrencilerin maÄŸdur edilmeden baÅŸka okullara nakillerinin saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.