DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:14, 06 Ocak 2017 Cuma
Amerika
15:13, 06 Ocak 2017 Cuma

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"Zuckerberg ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na hazÄ±rlanÄ±yor" iddiasÄ±

Bu yÄ±l ki ABD seÃ§imleri Ã¶ncesinde halkla birebir temasa geÃ§en ve seÃ§imlerde etkin olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Facebook kurucusunun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem seÃ§imlerinde aday olacaÄŸÄ± iddialarÄ± medyada yer alÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

2016 KasÄ±m ayÄ±ndaki ABD seÃ§imlerinde en Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan konu, Facebookâ€™un baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini manÃ¼ple edip etmediÄŸi oldu. Facebook'unkurucusu Mark Zuckerbergâ€™Ã¼n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemlerde yapÄ±lacak seÃ§imlerde aday olma ihtimali gÃ¼Ã§lenmiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. GenÃ§ sosyal medya patronunun 2017â€™yi ABDâ€™deki tÃ¼m eyaletleri dolaÅŸarak, ABD halkÄ± ile kiÅŸisel olarak temas kurma yÄ±lÄ± olarak ilan etmesi de gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

ArtÄ±k herkes Zuckerbergâ€™in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 1-2 seÃ§im dÃ¶nemi iÃ§inde baÅŸkan adayÄ± olarak ortaya Ã§Ä±kabileceÄŸini dile getiriyor. Kanada BaÅŸbakanÄ±â€™nÄ±n da genÃ§ yaÅŸta seÃ§ilmesi ve bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rmesi, Zuckbergâ€™Ã¼n Demokrat parti iÃ§inden aday gÃ¶sterilme ihtimalini gÃ¼Ã§lendiriyor.

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Ä°lgili Konular zuckerberg
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"Zuckerberg ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na hazÄ±rlanÄ±yor" iddiasÄ±

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