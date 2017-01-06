15:21, 06 Ocak 2017 Cuma

Vekilden "Evlilik programlarÄ± kalksÄ±n" teklifi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM DilekÃ§e Komisyonu BaÅŸkanÄ±, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili SatÄ±r, TV'de pek Ã§ok kanaldaki evlilik programlarÄ± ile ilgili, Evlilik programlarÄ± insan haklarÄ±na ve Ã¶zellikle de kadÄ±n haklarÄ±na aykÄ±rÄ±. Bu programlarÄ±n yasaklanmasÄ± gerekir" ifadesini kullandÄ±.Â Â

TBMM DilekÃ§e Komisyonu BaÅŸkanÄ±, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Belma SatÄ±r, DilekÃ§e Komisyonunun 2016 yÄ±lÄ± faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. SÃ¶zlerinin baÅŸÄ±nda Ä°stanbul ve Ä°zmir'de meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nayan SatÄ±r, saldÄ±rÄ±larda ÅŸehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diledi.

EVLÄ°LÄ°K PROGRAMLARI

TBMM DilekÃ§e Komisyonu BaÅŸkanÄ± SatÄ±r, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde, stajyer Ã¼cretleri; boÅŸanmalarda icra ile Ã§ocuk teslimi; evlilik programlarÄ±; devlet yurtlarÄ±nda kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na uygulanan kontenjanÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±; BaÄŸdat Caddesi'ndeki trafik kazalarÄ± konusunda alt komisyon kurmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini kaydetti.

Evlilik programlarÄ±yla ilgili baÅŸvuru aldÄ±klarÄ±nÄ± aktaran SatÄ±r, bu programlarÄ±n insan haklarÄ±na ve Ã¶zellikle de kadÄ±n haklarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu kaydetti. YasakÃ§Ä± bir anlayÄ±ÅŸa sahip olmamasÄ±na raÄŸmen bu programlarÄ±n yasaklanmasÄ± gerektiÄŸini belirten SatÄ±r, "KadÄ±n haklarÄ±ndan bahseden derneklerin bu programlarla ilgili nerede olduÄŸunu merak ediyorum." dedi.

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