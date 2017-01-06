15:31, 06 Ocak 2017 Cuma

Edremit KÃ¶rfezi'nde 70 km hÄ±zda fÄ±rtÄ±na





Edremit KÃ¶rfezi'nde saatteki hÄ±zÄ± zaman zaman 70 kilometreyi bulan lodos, Edremit'te bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin Ã§atÄ±sÄ±nÄ± uÃ§urdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BalÄ±kesir'in Edremit, Burhaniye, AyvalÄ±k, GÃ¶meÃ§ ve Havran ilÃ§elerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na hayatÄ± olumsuz yÃ¶nde etkiliyor. Saatteki hÄ±zÄ± zaman zaman 70 kilometreyi bulan lodos, Edremit'te bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin Ã§atÄ±sÄ±nÄ± uÃ§urdu. Ã‡atÄ±dan kopan parÃ§alarÄ±, iÅŸ makineleri yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Lodos, AkÃ§ay kordonunda dev dalgalarÄ±n oluÅŸmasÄ±na neden olurken, sahildeki Ã§ay bahÃ§elerinin masa ve sandalyeleri sular altÄ±nda kaldÄ±. Edremit ve Burhaniye ilÃ§elerinde de bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerinin zemin katlarÄ±nda su baskÄ±nlarÄ± meydana geldi. Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bazÄ± tarÄ±m arazilerini de sular altÄ±nda bÄ±raktÄ±. AyvalÄ±k'Ä±n AltÄ±nova Mahallesi'nde ise lodos bazÄ± yazlÄ±klarÄ±n Ã§atÄ±larÄ±na zarar verdi.

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