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16:14, 06 Ocak 2017 Cuma
Hava Durumu
15:41, 06 Ocak 2017 Cuma

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Ä°stanbul ValiliÄŸinden kar uyarÄ±sÄ±
Ä°stanbul ValiliÄŸinden kar uyarÄ±sÄ±

Ä°stanbul ValiliÄŸi, vatandaÅŸlarÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve ardÄ±ndan beklenen don, buzlanma gibi olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan asgari dÃ¼zeyde etkilenmeleri iÃ§in bir dizi uyarÄ±da bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n hava tahmin raporuna gÃ¶re, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n akÅŸam saatlerinden itibaren kuvvetleneceÄŸi, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerine kadar da aralÄ±klarla devam edeceÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, yarÄ±n Ã¶ÄŸleden sonra azalmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sonraki gÃ¼nlerde yerini soÄŸuk hava nedeniyle don ve buzlanmaya bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret edilerek, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, don, buzlanma ve ani sÄ±caklÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± olumsuz etkilememesi iÃ§in alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±:

"Zorunlu olmadÄ±kÃ§a Ã¶zel araÃ§la trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±lmamalÄ±, araÃ§la yola Ã§Ä±kanlar ise mutlaka kar lastiÄŸi, zincir, takoz, Ã§ekme halatÄ± ve benzeri malzeme bulundurmalÄ±, kullanmalÄ± ve araÃ§larÄ±nÄ±n teknik yÃ¶nden gerekli kontrollerini yaptÄ±rmalÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler trafik kurallarÄ±, iÅŸaret ve iÅŸaretÃ§ilerine uymalÄ±. Acil yardÄ±m, kurtarma, yol bakÄ±m ve mÃ¼dahale araÃ§larÄ±nÄ±n seri ÅŸekilde gÃ¶rev yapabilmeleri iÃ§in sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler emniyet ÅŸeridi ihlali yapmamalÄ±. TrafiÄŸin yoÄŸun olduÄŸu zamanlarda alternatif gÃ¼zergahlar kullanÄ±lmalÄ±, arÄ±za durumunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler araÃ§larÄ±nÄ± terk etmemeli, acil Ã§aÄŸrÄ± iÃ§in 155 Polis Ä°mdat, 156 Alo Jandarma ve 159 KarayollarÄ± telefonunu aramalÄ±. Ani sÄ±caklÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n hakim olduÄŸu bugÃ¼nlerde, yaÅŸlÄ± ve Ã§ocuk, hamile kadÄ±nlar ile kalp ve akciÄŸer hastalarÄ± mecbur kalmadÄ±kÃ§a dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamalÄ±. Hava ÅŸartlarÄ±na uygun giysiler kullanÄ±lmalÄ±. KapalÄ± alanlarda mangal gibi zehirlenmeye yol aÃ§abilecek malzemeler kullanÄ±lmamalÄ±. Baca temizliÄŸi yapÄ±lmalÄ±, sobalar dikkatli ÅŸekilde yakÄ±lmalÄ±. Can ve mal gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan tÃ¼m bu uyarÄ±lara riayet edilmesi bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz etmektedir."

AÃ§Ä±klamada, ihtiyaÃ§ halinde Ä°stanbul ValiliÄŸi Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n "212-455 70 00" ve AKOM'un "212-444 25 66" numaralÄ± telefonlarÄ±nÄ±n aranmasÄ± istendi.



Ä°lgili Konular istanbul kar
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