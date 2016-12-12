Ä°stanbul ValiliÄŸinden kar uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n hava tahmin raporuna gÃ¶re, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n akÅŸam saatlerinden itibaren kuvvetleneceÄŸi, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerine kadar da aralÄ±klarla devam edeceÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, yarÄ±n Ã¶ÄŸleden sonra azalmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sonraki gÃ¼nlerde yerini soÄŸuk hava nedeniyle don ve buzlanmaya bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret edilerek, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, don, buzlanma ve ani sÄ±caklÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± olumsuz etkilememesi iÃ§in alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±:
"Zorunlu olmadÄ±kÃ§a Ã¶zel araÃ§la trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±lmamalÄ±, araÃ§la yola Ã§Ä±kanlar ise mutlaka kar lastiÄŸi, zincir, takoz, Ã§ekme halatÄ± ve benzeri malzeme bulundurmalÄ±, kullanmalÄ± ve araÃ§larÄ±nÄ±n teknik yÃ¶nden gerekli kontrollerini yaptÄ±rmalÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler trafik kurallarÄ±, iÅŸaret ve iÅŸaretÃ§ilerine uymalÄ±. Acil yardÄ±m, kurtarma, yol bakÄ±m ve mÃ¼dahale araÃ§larÄ±nÄ±n seri ÅŸekilde gÃ¶rev yapabilmeleri iÃ§in sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler emniyet ÅŸeridi ihlali yapmamalÄ±. TrafiÄŸin yoÄŸun olduÄŸu zamanlarda alternatif gÃ¼zergahlar kullanÄ±lmalÄ±, arÄ±za durumunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler araÃ§larÄ±nÄ± terk etmemeli, acil Ã§aÄŸrÄ± iÃ§in 155 Polis Ä°mdat, 156 Alo Jandarma ve 159 KarayollarÄ± telefonunu aramalÄ±. Ani sÄ±caklÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n hakim olduÄŸu bugÃ¼nlerde, yaÅŸlÄ± ve Ã§ocuk, hamile kadÄ±nlar ile kalp ve akciÄŸer hastalarÄ± mecbur kalmadÄ±kÃ§a dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamalÄ±. Hava ÅŸartlarÄ±na uygun giysiler kullanÄ±lmalÄ±. KapalÄ± alanlarda mangal gibi zehirlenmeye yol aÃ§abilecek malzemeler kullanÄ±lmamalÄ±. Baca temizliÄŸi yapÄ±lmalÄ±, sobalar dikkatli ÅŸekilde yakÄ±lmalÄ±. Can ve mal gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan tÃ¼m bu uyarÄ±lara riayet edilmesi bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz etmektedir."
AÃ§Ä±klamada, ihtiyaÃ§ halinde Ä°stanbul ValiliÄŸi Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n "212-455 70 00" ve AKOM'un "212-444 25 66" numaralÄ± telefonlarÄ±nÄ±n aranmasÄ± istendi.
Ä°stanbul ValiliÄŸi, vatandaÅŸlarÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve ardÄ±ndan beklenen don, buzlanma gibi olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan asgari dÃ¼zeyde etkilenmeleri iÃ§in bir dizi uyarÄ±da bulundu
Edremit KÃ¶rfezi'nde saatteki hÄ±zÄ± zaman zaman 70 kilometreyi bulan lodos, Edremit'te bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin Ã§atÄ±sÄ±nÄ± uÃ§urdu
TBMM DilekÃ§e Komisyonu BaÅŸkanÄ±, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili SatÄ±r,"Evlilik programlarÄ± insan haklarÄ±na ve Ã¶zellikle de kadÄ±n haklarÄ±na aykÄ±rÄ±. Bu programlarÄ±n yasaklanmasÄ± gerekir" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Fas Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ– okullarÄ±nÄ±n bir ay iÃ§erisinde tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ HÃ¼snÃ¼ BilgiÃ§'in anne ve babasÄ±yla telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, taziyelerini iletti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "2023'e DoÄŸru: Milli DeÄŸerler ve KÃ¼resel Hedefler" temasÄ±yla dÃ¼zenleyeceÄŸi 9. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler KonferansÄ± 8-14 Ocak'ta Ankara'da yapÄ±lacak
Bakan IÅŸÄ±k, terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ± ve FÄ±rat kalkanÄ± sÃ¼rerken bedelli askerliÄŸin gÃ¼ndeme alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
bakan IÅŸÄ±k, NATO'nun TÃ¼rkiye'nin izni ile Ä°ncirlik'te olduÄŸunu, Ã¼ssÃ¼n birliÄŸe ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Darbe gÃ¼nÃ¼ AKOM'u iÅŸgal eden askerlere iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda 5'i tutuklu 17 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi
Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram'Ä± YargÄ±tay'Ä±n ikinci bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden 15 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gerekÃ§eli kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
2016'nÄ±n ilk 11 ayÄ±nda protesto edilen senet sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 1,7, tutarÄ± ise yÃ¼zde 20,7 arttÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklu bulunan eski emniyet amiri ÅžerbetÃ§i ve komiser YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda, 3 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talebiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
Bakan BozdaÄŸ'dan Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada, "Eylemi PKK gerÃ§ekleÅŸtirdi, 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±"
Biden, Trump'Ä±n 'yetiÅŸkin olmasÄ±nÄ±n vaktinin geldiÄŸini' sÃ¶yledi ancak bu tutumunun gÃ¶reve geldikten sonra deÄŸiÅŸeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Tunceli'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 167 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±