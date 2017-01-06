Duterte Rus savaÅŸ gemilerini ziyaret etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, Manila LimanÄ±'nÄ±ndaki Rus savaÅŸ gemilerini gezdi.
Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, Duterte iyi niyet ziyareti Ã§erÃ§evesinde Filipinler'in baÅŸkenti Manila'daki limanda bulunan Rus savaÅŸ gemilerine resmi bir gezi dÃ¼zenledi.
Duterte, ziyaret kapsamÄ±nda Rusya'nÄ±n Filipinler BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ã¶nderliÄŸindeki heyetle ve savaÅŸ gemilerinin komutanÄ±yla bir araya geldi.
Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte, geminin ziyaretÃ§i defterine, "Ã‡ok YaÅŸayÄ±n! Daha sÄ±k gelebilmenizi gÃ¶nÃ¼lden diliyorum." ifadelerini yazdÄ±.
BaÅŸkent Manila'da dÃ¼n gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulunan Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ernesto Abella, Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte'nin Rusya ile askeri iÅŸ birliÄŸine hazÄ±r olduÄŸunu ve bu iyi niyet ziyaretinin dostluklarÄ±nÄ± pekiÅŸtireceÄŸini dile getirmiÅŸti.
Filipinler Savunma BakanÄ± Delfin Lorenzana, 7 Ekim'de GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde ortak devriye ve deniz tatbikatÄ± yapmaya hazÄ±rlanan ABD ordusuna, bu planlarÄ±nÄ± askÄ±ya almasÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. DireniÅŸÃ§ilere karÅŸÄ± insansÄ±z hava aracÄ± kullanma faaliyetine katÄ±lan 107 ABD askerinden Ã¼lkenin gÃ¼neyinden ayrÄ±lmalarÄ±nÄ±n isteneceÄŸini belirten Lorenzana, Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'nin de her yÄ±l ABD ile ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 28 askeri tatbikatÄ±n durdurulmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini ifade etmiÅŸti. ABD gÃ¼venlik politikasÄ±na karÅŸÄ± tutum takÄ±nÄ±rken, Ã‡in ve Rusya ile iletiÅŸime geÃ§ildiÄŸini kaydeden Lorenzana, Duterte'nin kendisinden, savunma ekipmanlarÄ± konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmak Ã¼zere Pekin ve Moskova'yÄ± ziyaret etmesini istediÄŸini dile getirmiÅŸti.
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Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte Manila LimanÄ±'na demirleyene Rusya'ya ait 162 metre uzunluÄŸundaki anti-denizaltÄ± savaÅŸ gemisini Rusya'nÄ±n Filipinler BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Igor Khovaev ile birlikte ziyaret etti.
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