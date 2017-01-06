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15:56, 06 Ocak 2017 Cuma

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Kazakistan’dan Suriye’ye insani yardım
Kazakistan’dan Suriye’ye insani yardım

Kazakistan, Suriye’ye 500 ton insani yardım gönderdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan, Suriye’ye gıda malzemelerinden oluşan 500 ton insani yardımda bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Kazakistan’ın Ürdün Büyükelçisi Azamat Berdıbay'ın Suriye’nin Tartus Limanı'na ulaşan yardımı yetkililere teslim ettiği belirtildi.

Un, sığır eti konservesi, makarna ve çay gibi gıda malzemelerinden oluşan yardım, Suriye'ye Rus gemileriyle ulaştırıldı.

Büyükelçi Berdıbay, teslimin ardından Suriye heyetiyle yaptığı görüşmede uluslararası toplumun çabalarına rağmen Suriye’deki dramın devam ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev, Suriye’ye gıda malzemelerinden oluşan insani yardım gönderme kararı aldı.” dedi.

Berdibay, Kazakistan’ın diyalog ve uzlaşma yoluyla savaşın durdurulması ve Suriye’nin siyasi geleceğinin belirlenmesine için harcanan çabaları desteklediğini belirtti.



İlgili Konular Kazakistan Suriye
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