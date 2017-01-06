ErdoÄŸan: Kendilerince bizi yola getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "BÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerden DEAÅž, onun bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerden FETÃ–, onun bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bir yerden bir baÅŸka Ã¶rgÃ¼t bu ihanet nÃ¶betini devralÄ±yor. ArtÄ±k ÅŸu gerÃ§eÄŸi hiÃ§ kimse inkar edemez; bu Ã¶rgÃ¼tleri birileri Ã¶zellikle besleyip, silahlandÄ±rÄ±p, gÃ¼Ã§lendirip, yÃ¶nlendirip TÃ¼rkiye'nin Ã¼zerine salÄ±yorlar. YiÄŸitÃ§e ortaya Ã§Ä±kÄ±p bizimle mÃ¼cadele edemeyenler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri Ã¼zerinden kendilerince bizi yola getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ne diyoruz; mert dayanÄ±r namert kaÃ§ar. Biz millet olarak tarihimizin hiÃ§bir dÃ¶neminde kaÃ§madÄ±k." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžanlÄ±urfa'da toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸuyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Her ÅŸehidin onlara bedeli Ã§ok aÄŸÄ±r oluyor. ArtÄ±k gelip de Suriye'den bu topraklarÄ± kuÅŸatamayacaksÄ±n. Kandil'de, aynÄ± ÅŸekilde GÃ¼neydoÄŸu'da nerede PKK varmÄ±ÅŸ, PYD varmÄ±ÅŸ kim olursa olsun, bu Ã¼lkede terÃ¶r estirenler bunun bedelini Ã¶deyecekler. Benim vatandaÅŸÄ±mÄ±n huzurunu kaÃ§Ä±ranlar bunun bedelini Ã¶deyecekler." diye konuÅŸtu.
ErdoÄŸan, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Suriye'yi DEAÅž bahanesiyle her gÃ¼n bombalayÄ±p yok edenlerin gerÃ§ek niyeti, TÃ¼rkiye'nin sahaya girip bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼ sÃ¼pÃ¼rmeye baÅŸlamasÄ±yla ortaya dÃ¶kÃ¼lÃ¼verdi. Daha dÃ¼ne kadar bize 'Niye bu Ã¶rgÃ¼tle mÃ¼cadele etmiyorsun' diyenler, bugÃ¼n karÅŸÄ±mÄ±za dikilip ne diyorlar biliyor musunuz? 'Daha fazla ileri gitmeyin, 20 kilometrede kalÄ±n.' Yok Ã¶yle ÅŸey, bu iÅŸi temizleyene kadar yola devam edeceÄŸiz."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "AltÄ±nda doÄŸduÄŸumuz bu ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±n dibinde Ã¶lmek bizim iÃ§in ÅŸereflerin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼dÃ¼r. Onun iÃ§in diyoruz ki bu Ã¼lkeyi, bu milleti terÃ¶rle, ekonomiyle, fitne fesatla yÄ±kmaya kimsenin gÃ¼cÃ¼ yetmeyecektir." dedi.
Ã‡atak Belediye BaÅŸkanÄ± Bartu'nun yerine Kaymakam AkgÃ¼l, "Belediye BaÅŸkan Vekili" olarak gÃ¶revlendirildi
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PKK'nÄ±n Karadeniz bÃ¶lgesinde eylem iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi â€˜Karadeniz AÃ§Ä±lÄ±m Grubuâ€™ adÄ± verilen terÃ¶rist grubun tamamÄ± geÃ§en yÄ±l gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince etkisiz hale getirilirken; Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristlerin Ã§antasÄ±nda Ã§Ä±kan harita doÄŸrultusunda, Ordu'nun Mesudiye Ä°lÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼ 2 bÃ¼yÃ¼k sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± bulunup imha edildi.
Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda PKK'lÄ± iki kiÅŸinin 28 AralÄ±k'ta Ä°zmir'e geldikleri ve Bornova ilÃ§esinden ev kiraladÄ±klarÄ± belirlendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"YiÄŸitÃ§e ortaya Ã§Ä±kÄ±p bizimle mÃ¼cadele edemeyenler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri Ã¼zerinden kendilerince bizi yola getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar." dedi.
Ä°stanbul ValiliÄŸi, vatandaÅŸlarÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve ardÄ±ndan beklenen don, buzlanma gibi olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan asgari dÃ¼zeyde etkilenmeleri iÃ§in bir dizi uyarÄ±da bulundu
Edremit KÃ¶rfezi'nde saatteki hÄ±zÄ± zaman zaman 70 kilometreyi bulan lodos, Edremit'te bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin Ã§atÄ±sÄ±nÄ± uÃ§urdu
TBMM DilekÃ§e Komisyonu BaÅŸkanÄ±, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili SatÄ±r,"Evlilik programlarÄ± insan haklarÄ±na ve Ã¶zellikle de kadÄ±n haklarÄ±na aykÄ±rÄ±. Bu programlarÄ±n yasaklanmasÄ± gerekir" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Fas Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ– okullarÄ±nÄ±n bir ay iÃ§erisinde tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ HÃ¼snÃ¼ BilgiÃ§'in anne ve babasÄ±yla telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, taziyelerini iletti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "2023'e DoÄŸru: Milli DeÄŸerler ve KÃ¼resel Hedefler" temasÄ±yla dÃ¼zenleyeceÄŸi 9. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler KonferansÄ± 8-14 Ocak'ta Ankara'da yapÄ±lacak
Bakan IÅŸÄ±k, terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ± ve FÄ±rat kalkanÄ± sÃ¼rerken bedelli askerliÄŸin gÃ¼ndeme alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
bakan IÅŸÄ±k, NATO'nun TÃ¼rkiye'nin izni ile Ä°ncirlik'te olduÄŸunu, Ã¼ssÃ¼n birliÄŸe ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Darbe gÃ¼nÃ¼ AKOM'u iÅŸgal eden askerlere iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda 5'i tutuklu 17 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi
Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram'Ä± YargÄ±tay'Ä±n ikinci bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden 15 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gerekÃ§eli kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
2016'nÄ±n ilk 11 ayÄ±nda protesto edilen senet sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 1,7, tutarÄ± ise yÃ¼zde 20,7 arttÄ±