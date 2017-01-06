16:14, 06 Ocak 2017 Cuma

ErdoÄŸan: Kendilerince bizi yola getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "BÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerden DEAÅž, onun bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerden FETÃ–, onun bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bir yerden bir baÅŸka Ã¶rgÃ¼t bu ihanet nÃ¶betini devralÄ±yor. ArtÄ±k ÅŸu gerÃ§eÄŸi hiÃ§ kimse inkar edemez; bu Ã¶rgÃ¼tleri birileri Ã¶zellikle besleyip, silahlandÄ±rÄ±p, gÃ¼Ã§lendirip, yÃ¶nlendirip TÃ¼rkiye'nin Ã¼zerine salÄ±yorlar. YiÄŸitÃ§e ortaya Ã§Ä±kÄ±p bizimle mÃ¼cadele edemeyenler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri Ã¼zerinden kendilerince bizi yola getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ne diyoruz; mert dayanÄ±r namert kaÃ§ar. Biz millet olarak tarihimizin hiÃ§bir dÃ¶neminde kaÃ§madÄ±k." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžanlÄ±urfa'da toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸuyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Her ÅŸehidin onlara bedeli Ã§ok aÄŸÄ±r oluyor. ArtÄ±k gelip de Suriye'den bu topraklarÄ± kuÅŸatamayacaksÄ±n. Kandil'de, aynÄ± ÅŸekilde GÃ¼neydoÄŸu'da nerede PKK varmÄ±ÅŸ, PYD varmÄ±ÅŸ kim olursa olsun, bu Ã¼lkede terÃ¶r estirenler bunun bedelini Ã¶deyecekler. Benim vatandaÅŸÄ±mÄ±n huzurunu kaÃ§Ä±ranlar bunun bedelini Ã¶deyecekler." diye konuÅŸtu.

'TEMÄ°ZLEYENE KADAR YOLA DEVAM EDECEÄžÄ°Z'

ErdoÄŸan, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Suriye'yi DEAÅž bahanesiyle her gÃ¼n bombalayÄ±p yok edenlerin gerÃ§ek niyeti, TÃ¼rkiye'nin sahaya girip bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼ sÃ¼pÃ¼rmeye baÅŸlamasÄ±yla ortaya dÃ¶kÃ¼lÃ¼verdi. Daha dÃ¼ne kadar bize 'Niye bu Ã¶rgÃ¼tle mÃ¼cadele etmiyorsun' diyenler, bugÃ¼n karÅŸÄ±mÄ±za dikilip ne diyorlar biliyor musunuz? 'Daha fazla ileri gitmeyin, 20 kilometrede kalÄ±n.' Yok Ã¶yle ÅŸey, bu iÅŸi temizleyene kadar yola devam edeceÄŸiz."

'BU ÃœLKEYÄ° YIKMAYA KÄ°MSENÄ°N GÃœCÃœ YETMEYECEK'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "AltÄ±nda doÄŸduÄŸumuz bu ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±n dibinde Ã¶lmek bizim iÃ§in ÅŸereflerin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼dÃ¼r. Onun iÃ§in diyoruz ki bu Ã¼lkeyi, bu milleti terÃ¶rle, ekonomiyle, fitne fesatla yÄ±kmaya kimsenin gÃ¼cÃ¼ yetmeyecektir." dedi.