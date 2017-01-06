DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:51, 06 Ocak 2017 Cuma
Latin Amerika
16:11, 06 Ocak 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Brezilya'da yine hapishane isyanÄ±: 33 mahkum Ã¶ldÃ¼
Brezilya'da yine hapishane isyanÄ±: 33 mahkum Ã¶ldÃ¼

Brezilya'da cezaevinde Ã§Ä±kan isyanda 33 mahkumun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Brezilya'da Pamc'daki cezaevinde gece yarÄ±sÄ± Ã§Ä±kan isyanda 33 mahkum hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Brezilya bu hafta ikinci hapishane isyanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor.

Brezilyaâ€™nÄ±n Manaus kentindeki bir hapishanede 2 Ocak'ta Ã§Ä±kan kanlÄ± isyanda da 50 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

â€‹Ä°syanÄ±n nasÄ±l baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z belirsizliÄŸini koruyor. Ãœlkenin en bÃ¼yÃ¼k 2 Ã§etesi cezaevlerinin kontrolÃ¼ iÃ§in birbirleriyle mÃ¼cadele ediyor. GeÃ§en ekimde de Ã¼lkedeki cezaevlerinde benzer olaylar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±



Ä°lgili Konular Brezilya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Latin Amerika Haberleri
ABD Ã¶ldÃ¼ dediÄŸi adamlarÄ± yeniden arÄ±yor
ABD Ã¶ldÃ¼ dediÄŸi adamlarÄ± yeniden arÄ±yor

ABD tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilan edilen El Kaide yÃ¶neticisinin yeniden arananlar listesinde ilan edilmesi Ã¼lkenin askeri aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸunu sorgulatÄ±yor
2016'da 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¶ldÃ¼
2016'da 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¶ldÃ¼

IOM, 2016'da dÃ¼nyada 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Siber saldÄ±rÄ±larda rol alan RuslarÄ±n kimlikleri belirlendi
Siber saldÄ±rÄ±larda rol alan RuslarÄ±n kimlikleri belirlendi

ABD basÄ±nÄ±, Rusya'nÄ±n ABD seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ±larla mÃ¼dahale etmesine yÃ¶nelik istihbarat raporunda, siber saldÄ±rÄ±larda rol alan RuslarÄ±n kimliklerinin belirlendiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nda rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ
Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nda rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri kabulÃ¼ne iliÅŸkin imzalanan anlaÅŸma sonrasÄ±nda 2016'da Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 80 azaldÄ±
Ev hapsindeki Ä°ranlÄ± muhalif liderin istifasÄ± reddedildi
Ev hapsindeki Ä°ranlÄ± muhalif liderin istifasÄ± reddedildi

Ä°ran'da Ä°timad-i Milli Partisi Merkez Konseyi, ev hapsindeki muhalif lider Kerrubi'nin genel baÅŸkanlÄ±ktan istifasÄ±nÄ± kabul etmedi
Brezilya'da yine hapishane isyanÄ± 33 mahkum Ã¶ldÃ¼
Brezilya'da yine hapishane isyanÄ±: 33 mahkum Ã¶ldÃ¼

Brezilya'da cezaevinde Ã§Ä±kan isyanda 33 mahkumun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Kazakistan dan Suriye ye insani yardÄ±m
Kazakistanâ€™dan Suriyeâ€™ye insani yardÄ±m

Kazakistan, Suriyeâ€™ye 500 ton insani yardÄ±m gÃ¶nderdi
Duterte Rus savaÅŸ gemilerini ziyaret etti
Duterte Rus savaÅŸ gemilerini ziyaret etti

Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte Manila LimanÄ±'na demirleyene Rusya'ya ait 162 metre uzunluÄŸundaki anti-denizaltÄ± savaÅŸ gemisini Rusya'nÄ±n Filipinler BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Igor Khovaev ile birlikte ziyaret etti.
quot Zuckerberg ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± na hazÄ±rlanÄ±yor quot iddiasÄ±
"Zuckerberg ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na hazÄ±rlanÄ±yor" iddiasÄ±

Bu yÄ±l ki ABD seÃ§imleri Ã¶ncesinde halkla birebir temasa geÃ§en ve seÃ§imlerde etkin olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Facebook kurucusunun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem seÃ§imlerinde aday olacaÄŸÄ± iddialarÄ± medyada yer alÄ±yor
KeÅŸmir'de direniÅŸÃ§i grubun lideri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
KeÅŸmir'de direniÅŸÃ§i grubun lideri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Cammu KeÅŸmir'de direniÅŸÃ§i grubun liderlerinden Muzaffer Ahmed, Hindistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada hayatÄ±nÄ± kaybetti
BM'den Yunanistan'a sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
BM'den Yunanistan'a sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BM, Yunanistan hÃ¼kÃ¼metine Ege adalarÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± ana karaya taÅŸÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–zbekistan'Ä±n yeni liderinden GÃ¼ney Kore ataÄŸÄ±
Ã–zbekistan'Ä±n yeni liderinden GÃ¼ney Kore ataÄŸÄ±

Ã–zbekistan ve GÃ¼ney Kore liderleri iki Ã¼lke arasÄ±nda geliÅŸtirilecek iÅŸbirliÄŸi konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Rusya Kazakistan'da iktidar deÄŸiÅŸiminden endiÅŸeli
Rusya Kazakistan'da iktidar deÄŸiÅŸiminden endiÅŸeli

Rus uzman, Kazakistan'da muhtemel bir iktidar deÄŸiÅŸikliÄŸinin Rusya iÃ§in tehdit olabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
KÄ±rgÄ±zistan da bu yÄ±l ahlak eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼r konuÅŸulacak
KÄ±rgÄ±zistanâ€™da bu yÄ±l ahlak, eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼r konuÅŸulacak

KÄ±rgÄ±zistanâ€™da 2017 yÄ±l ahlak, eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼r yÄ±lÄ± ilan edildi
Atambayev demiryolu iÃ§in Pekin de
Atambayev demiryolu iÃ§in Pekinâ€™de

KÄ±rgÄ±zistan Devlet BaÅŸkanÄ± Atambayev, KÄ±rgÄ±zistan ve Ã–zbekistan arasÄ±nda inÅŸasÄ± planlanan demiryolu hattÄ± iÃ§in resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmak Ã¼zere Ã‡in'e gitti
Kosta Rika'da 'Volkanik OHAL'
Kosta Rika'da 'Volkanik OHAL'

Kosta Rika'daki Turrialba YanardaÄŸÄ± tekrar faaliyete geÃ§ti. BaÅŸkent ve civardaki kentlerde, volkanik faaliyetler nedeniyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edildi

Haberler

Brezilya'da hapishane isyanÄ±: 50 Ã¶lÃ¼
Brezilya'da hapishane isyanÄ± 50 Ã¶lÃ¼

Brezilya'da kemer sÄ±kma karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri
Brezilya'da kemer sÄ±kma karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

Brezilya'da operasyona katÄ±lan polis helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼
Brezilya'da operasyona katÄ±lan polis helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼

Brezilya'da devlet memurlarÄ± meclisi bastÄ±
Brezilya'da devlet memurlarÄ± meclisi bastÄ±

Brezilya'da hapishanedeki Ã§atÄ±ÅŸmada 25 Ã¶lÃ¼
Brezilya'da hapishanedeki Ã§atÄ±ÅŸmada 25 Ã¶lÃ¼

Brezilya'da baÅŸkanlÄ±k ofisi iÅŸgal edildi
Brezilya'da baÅŸkanlÄ±k ofisi iÅŸgal edildi

Brezilya'da eski Devlet BaÅŸkanÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak
Brezilya'da eski Devlet BaÅŸkanÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Brezilya'da yeni baÅŸkan protesto edildi
Brezilya'da yeni baÅŸkan protesto edildi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 