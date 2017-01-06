16:11, 06 Ocak 2017 Cuma

Brezilya'da yine hapishane isyanÄ±: 33 mahkum Ã¶ldÃ¼





Brezilya'da cezaevinde Ã§Ä±kan isyanda 33 mahkumun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Brezilya'da Pamc'daki cezaevinde gece yarÄ±sÄ± Ã§Ä±kan isyanda 33 mahkum hayatÄ±nÄ± kaybetti. Brezilya bu hafta ikinci hapishane isyanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor. Brezilyaâ€™nÄ±n Manaus kentindeki bir hapishanede 2 Ocak'ta Ã§Ä±kan kanlÄ± isyanda da 50 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. â€‹Ä°syanÄ±n nasÄ±l baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z belirsizliÄŸini koruyor. Ãœlkenin en bÃ¼yÃ¼k 2 Ã§etesi cezaevlerinin kontrolÃ¼ iÃ§in birbirleriyle mÃ¼cadele ediyor. GeÃ§en ekimde de Ã¼lkedeki cezaevlerinde benzer olaylar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±

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