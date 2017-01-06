Brezilya'da yine hapishane isyanÄ±: 33 mahkum Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Brezilya'da Pamc'daki cezaevinde gece yarÄ±sÄ± Ã§Ä±kan isyanda 33 mahkum hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Brezilya bu hafta ikinci hapishane isyanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor.
Brezilyaâ€™nÄ±n Manaus kentindeki bir hapishanede 2 Ocak'ta Ã§Ä±kan kanlÄ± isyanda da 50 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
â€‹Ä°syanÄ±n nasÄ±l baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z belirsizliÄŸini koruyor. Ãœlkenin en bÃ¼yÃ¼k 2 Ã§etesi cezaevlerinin kontrolÃ¼ iÃ§in birbirleriyle mÃ¼cadele ediyor. GeÃ§en ekimde de Ã¼lkedeki cezaevlerinde benzer olaylar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±
ABD tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilan edilen El Kaide yÃ¶neticisinin yeniden arananlar listesinde ilan edilmesi Ã¼lkenin askeri aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸunu sorgulatÄ±yor
IOM, 2016'da dÃ¼nyada 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
ABD basÄ±nÄ±, Rusya'nÄ±n ABD seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ±larla mÃ¼dahale etmesine yÃ¶nelik istihbarat raporunda, siber saldÄ±rÄ±larda rol alan RuslarÄ±n kimliklerinin belirlendiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri kabulÃ¼ne iliÅŸkin imzalanan anlaÅŸma sonrasÄ±nda 2016'da Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 80 azaldÄ±
Ä°ran'da Ä°timad-i Milli Partisi Merkez Konseyi, ev hapsindeki muhalif lider Kerrubi'nin genel baÅŸkanlÄ±ktan istifasÄ±nÄ± kabul etmedi
Brezilya'da cezaevinde Ã§Ä±kan isyanda 33 mahkumun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte Manila LimanÄ±'na demirleyene Rusya'ya ait 162 metre uzunluÄŸundaki anti-denizaltÄ± savaÅŸ gemisini Rusya'nÄ±n Filipinler BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Igor Khovaev ile birlikte ziyaret etti.
Bu yÄ±l ki ABD seÃ§imleri Ã¶ncesinde halkla birebir temasa geÃ§en ve seÃ§imlerde etkin olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Facebook kurucusunun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem seÃ§imlerinde aday olacaÄŸÄ± iddialarÄ± medyada yer alÄ±yor
Cammu KeÅŸmir'de direniÅŸÃ§i grubun liderlerinden Muzaffer Ahmed, Hindistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada hayatÄ±nÄ± kaybetti
BM, Yunanistan hÃ¼kÃ¼metine Ege adalarÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± ana karaya taÅŸÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–zbekistan ve GÃ¼ney Kore liderleri iki Ã¼lke arasÄ±nda geliÅŸtirilecek iÅŸbirliÄŸi konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Rus uzman, Kazakistan'da muhtemel bir iktidar deÄŸiÅŸikliÄŸinin Rusya iÃ§in tehdit olabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
KÄ±rgÄ±zistanâ€™da 2017 yÄ±l ahlak, eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼r yÄ±lÄ± ilan edildi
KÄ±rgÄ±zistan Devlet BaÅŸkanÄ± Atambayev, KÄ±rgÄ±zistan ve Ã–zbekistan arasÄ±nda inÅŸasÄ± planlanan demiryolu hattÄ± iÃ§in resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmak Ã¼zere Ã‡in'e gitti
Kosta Rika'daki Turrialba YanardaÄŸÄ± tekrar faaliyete geÃ§ti. BaÅŸkent ve civardaki kentlerde, volkanik faaliyetler nedeniyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edildi