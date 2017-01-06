Ä°zmir saldÄ±rganlarÄ± 28 AralÄ±k'ta ÅŸehre gitmiÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°zmir'deki bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irilen PKK'lÄ± iki saldÄ±rganÄ±n 28 AralÄ±k'ta Ä°zmir'e geldikleri ve Bornova ilÃ§esinden ev kiraladÄ±klarÄ± belirlendi.
Ä°zmir'de PKK mensuplarÄ±nca adliye Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Ã¶nemli bilgilere ulaÅŸtÄ±.
GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°zmir Adliyesi C kapÄ±sÄ± yakÄ±nÄ±nda Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irilen PKK'lÄ± iki kiÅŸinin Ã¼zerinden Gaziantep'te yaÅŸayan iki kiÅŸi adÄ±na dÃ¼zenlenmiÅŸ sahte kimlik Ã§Ä±ktÄ±.
YapÄ±lan incelemede, Gaziantep'teki kiÅŸilerin PKKâ€™lÄ±larla herhangi bir baÄŸlantÄ±sÄ±na rastlanmazken, saldÄ±rganlarÄ±n PKK'nÄ±n daÄŸ kadrosundan olduÄŸu belirlendi.
28 AralÄ±k'ta Ä°zmir'e gelerek Bornova ilÃ§esinde bir ev kiralayan saldÄ±rganlar, 30 AralÄ±k'ta yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen ve kimliÄŸi aÃ§Ä±klanmayan bir kiÅŸiyle buluÅŸup iki araÃ§ satÄ±n aldÄ±.
AraÃ§larÄ±n Ã¶demesini yaparak ruhsatlarÄ±nÄ± da kendi adÄ±na alan kiÅŸi, aynÄ± gÃ¼n TÃ¼rkiye'den ayrÄ±ldÄ±.
SaldÄ±rganlarÄ±n kiraladÄ±ÄŸÄ± evde yapÄ±lan incelemede, akÃ¼mÃ¼latÃ¶r ve silikon tarzÄ± malzemeler ele geÃ§irildi.
AraÃ§larÄ±n ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve patlayÄ±cÄ±nÄ±n Ä°zmir'de hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiren gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, amonyum nitrat kullanÄ±larak hazÄ±rlanan yaklaÅŸÄ±k 150 kilogramlÄ±k patlayÄ±cÄ±nÄ±n etkisini artÄ±rmak iÃ§in aracÄ±n bagajÄ±ndaki LPG tankÄ±nÄ±n yanÄ±na yerleÅŸtirildiÄŸini belirledi.
Adliye binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda park halindeyken kontrollÃ¼ ÅŸekilde patlatÄ±lan 45 LV 414 plakalÄ± otomobilde yapÄ±lan incelemede herhangi bir bomba dÃ¼zeneÄŸine rastlamayan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, terÃ¶ristlerin, ikinci aracÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kaÃ§mak iÃ§in kullanacaklarÄ± ihtimali Ã¼zerinde duruyor.
Olayla ilgili gÃ¶zaltÄ±nda bulunan 18 ÅŸÃ¼pheliden Ä°zmir'de yakalanan 9'unun, saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸilerle doÄŸrudan baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± ve emniyetteki iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Ã‡atak Belediye BaÅŸkanÄ± Bartu'nun yerine Kaymakam AkgÃ¼l, "Belediye BaÅŸkan Vekili" olarak gÃ¶revlendirildi
DÃ¼zce'de darbe soruÅŸturmasÄ±nda tutuklu 28 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 15 iddianame mahkeme tarafÄ±ndan kabul edildi
PKK'nÄ±n Karadeniz bÃ¶lgesinde eylem iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi â€˜Karadeniz AÃ§Ä±lÄ±m Grubuâ€™ adÄ± verilen terÃ¶rist grubun tamamÄ± geÃ§en yÄ±l gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince etkisiz hale getirilirken; Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristlerin Ã§antasÄ±nda Ã§Ä±kan harita doÄŸrultusunda, Ordu'nun Mesudiye Ä°lÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼ 2 bÃ¼yÃ¼k sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± bulunup imha edildi.
Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda PKK'lÄ± iki kiÅŸinin 28 AralÄ±k'ta Ä°zmir'e geldikleri ve Bornova ilÃ§esinden ev kiraladÄ±klarÄ± belirlendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"YiÄŸitÃ§e ortaya Ã§Ä±kÄ±p bizimle mÃ¼cadele edemeyenler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri Ã¼zerinden kendilerince bizi yola getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar." dedi.
Ä°stanbul ValiliÄŸi, vatandaÅŸlarÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve ardÄ±ndan beklenen don, buzlanma gibi olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan asgari dÃ¼zeyde etkilenmeleri iÃ§in bir dizi uyarÄ±da bulundu
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Fas Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ– okullarÄ±nÄ±n bir ay iÃ§erisinde tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ HÃ¼snÃ¼ BilgiÃ§'in anne ve babasÄ±yla telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, taziyelerini iletti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "2023'e DoÄŸru: Milli DeÄŸerler ve KÃ¼resel Hedefler" temasÄ±yla dÃ¼zenleyeceÄŸi 9. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler KonferansÄ± 8-14 Ocak'ta Ankara'da yapÄ±lacak
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bakan IÅŸÄ±k, NATO'nun TÃ¼rkiye'nin izni ile Ä°ncirlik'te olduÄŸunu, Ã¼ssÃ¼n birliÄŸe ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
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2016'nÄ±n ilk 11 ayÄ±nda protesto edilen senet sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 1,7, tutarÄ± ise yÃ¼zde 20,7 arttÄ±