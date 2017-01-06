16:25, 06 Ocak 2017 Cuma

Ä°zmir saldÄ±rganlarÄ± 28 AralÄ±k'ta ÅŸehre gitmiÅŸ





Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda PKK'lÄ± iki kiÅŸinin 28 AralÄ±k'ta Ä°zmir'e geldikleri ve Bornova ilÃ§esinden ev kiraladÄ±klarÄ± belirlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir'deki bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irilen PKK'lÄ± iki saldÄ±rganÄ±n 28 AralÄ±k'ta Ä°zmir'e geldikleri ve Bornova ilÃ§esinden ev kiraladÄ±klarÄ± belirlendi. Ä°zmir'de PKK mensuplarÄ±nca adliye Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Ã¶nemli bilgilere ulaÅŸtÄ±. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°zmir Adliyesi C kapÄ±sÄ± yakÄ±nÄ±nda Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irilen PKK'lÄ± iki kiÅŸinin Ã¼zerinden Gaziantep'te yaÅŸayan iki kiÅŸi adÄ±na dÃ¼zenlenmiÅŸ sahte kimlik Ã§Ä±ktÄ±. YapÄ±lan incelemede, Gaziantep'teki kiÅŸilerin PKKâ€™lÄ±larla herhangi bir baÄŸlantÄ±sÄ±na rastlanmazken, saldÄ±rganlarÄ±n PKK'nÄ±n daÄŸ kadrosundan olduÄŸu belirlendi. BORNOVA'DAN EV KÄ°RALAMIÅžLAR 28 AralÄ±k'ta Ä°zmir'e gelerek Bornova ilÃ§esinde bir ev kiralayan saldÄ±rganlar, 30 AralÄ±k'ta yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen ve kimliÄŸi aÃ§Ä±klanmayan bir kiÅŸiyle buluÅŸup iki araÃ§ satÄ±n aldÄ±. AraÃ§larÄ±n Ã¶demesini yaparak ruhsatlarÄ±nÄ± da kendi adÄ±na alan kiÅŸi, aynÄ± gÃ¼n TÃ¼rkiye'den ayrÄ±ldÄ±. SaldÄ±rganlarÄ±n kiraladÄ±ÄŸÄ± evde yapÄ±lan incelemede, akÃ¼mÃ¼latÃ¶r ve silikon tarzÄ± malzemeler ele geÃ§irildi. AraÃ§larÄ±n ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve patlayÄ±cÄ±nÄ±n Ä°zmir'de hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiren gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, amonyum nitrat kullanÄ±larak hazÄ±rlanan yaklaÅŸÄ±k 150 kilogramlÄ±k patlayÄ±cÄ±nÄ±n etkisini artÄ±rmak iÃ§in aracÄ±n bagajÄ±ndaki LPG tankÄ±nÄ±n yanÄ±na yerleÅŸtirildiÄŸini belirledi. Ä°KÄ°NCÄ° ARAÃ‡TA PATLAYICIYA RASTLANMADI Adliye binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda park halindeyken kontrollÃ¼ ÅŸekilde patlatÄ±lan 45 LV 414 plakalÄ± otomobilde yapÄ±lan incelemede herhangi bir bomba dÃ¼zeneÄŸine rastlamayan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, terÃ¶ristlerin, ikinci aracÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kaÃ§mak iÃ§in kullanacaklarÄ± ihtimali Ã¼zerinde duruyor. Olayla ilgili gÃ¶zaltÄ±nda bulunan 18 ÅŸÃ¼pheliden Ä°zmir'de yakalanan 9'unun, saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸilerle doÄŸrudan baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± ve emniyetteki iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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