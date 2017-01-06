16:31, 06 Ocak 2017 Cuma

Ev hapsindeki Ä°ranlÄ± muhalif liderin istifasÄ± reddedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'da ev hapsindeki muhalif lider Mehdi Kerrubi'nin "Ä°timad-i Milli Partisi Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" gÃ¶revinden istifasÄ±nÄ±n partinin merkez konseyi tarafÄ±ndan kabul edilmediÄŸi bildirildi.

Ä°ran Ã–ÄŸrenci Haber AjansÄ±'nÄ±n (ISNA) haberine gÃ¶re, Ä°timad-i Milli Partisi Merkez Konseyi, Kerrubi'nin istifasÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere toplandÄ±.

Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Resul Muntecibniya toplantÄ± sonunda Kerrubi'nin istifasÄ±nÄ±n oy birliÄŸiyle reddedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Muntecibniya, "Merkez Konsey Ã¼yeleri, birlik ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde partinin faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rme konusunda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± belirttiler." dedi.

Ä°STÄ°FAYA SEBEP EV HAPSÄ°YDÄ°

Ä°ran'da yaklaÅŸÄ±k altÄ± yÄ±ldÄ±r ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi, 27 AralÄ±k'ta Ä°timad-i Milli Partisi'nin internet sitesinde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir mektupla genel baÅŸkanlÄ±ktan istifa ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Kerrubi mektubunda, "Yasa dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde 2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan ve ne zaman sona ereceÄŸi belli olmayan ev hapsinde olmam sebebiyle partinin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa ediyorum." ifadelerine yer vermiÅŸti.

Ä°ran'daki reformist partilerden Ä°timad-i Milli Partisi, muhafazakar lider Mahmud Ahmedinejad'Ä±n cumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸu 2005 yÄ±lÄ±ndaki seÃ§imler sonrasÄ± Kerrubi tarafÄ±ndan kuruldu. 2009 yÄ±lÄ±nda Kerrubi'nin de aday olduÄŸu ve Ahmedinejad'Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine hile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iddia edilmesinden sonra Ã§Ä±kan olaylarda gÃ¶stericilere yÃ¶nelik iÅŸkence ve tecavÃ¼z olaylarÄ±nÄ± ifÅŸa etmesi sonrasÄ± parti ve partiye baÄŸlÄ± Ä°timad-i Milli Gazetesi kapatÄ±ldÄ±. Parti daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin gÃ¶reve geldiÄŸi 2013'te faaliyetlerine yeniden baÅŸladÄ±.

SeÃ§imlerden sonra Ã§Ä±kan olaylarÄ± yÃ¶nlendirmekle suÃ§lanan Kerrubi ile diÄŸer cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Mir HÃ¼seyin Musevi de 2011'den bu yana ev hapsinde tutuluyor.

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