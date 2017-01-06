PKKâ€™nÄ±n Karadeniz sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
PKK tarafÄ±ndan Karadeniz BÃ¶lgesi kÄ±rsalÄ±na, sansasyonel eylem yapmasÄ± amacÄ±yla gÃ¶nderilen 12 kiÅŸilik sÃ¶zde 'Karadeniz AÃ§Ä±lÄ±m Grubu'nun tamamÄ±, geÃ§en yÄ±l gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Giresun, Trabzon, Ordu ve Erzincan'da dÃ¼zenlediÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Ordu Mesudiye kÄ±rsalÄ±nda 6 PKK'lÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan, PKK'lÄ±larÄ±n Ã§antasÄ±ndan Ã§Ä±kan harita doÄŸrultusunda, bÃ¶lgede yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ve halen devam eden operasyonlarda 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Mesudiye kÄ±rsalÄ±nda ormanlÄ±k alanda bulunan ve PKK'nÄ±n Karadeniz'de ele geÃ§irilen en bÃ¼yÃ¼k sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± olduÄŸu belirtilen yerde, Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlar, harita, patlayÄ±cÄ± dÃ¼zenekleri, bol miktarda yaÅŸam malzemesi ve yiyecek ele geÃ§irildi.
SÄ±ÄŸÄ±naklar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan imha edilerek kullanÄ±lmaz hale getirildi. Ordu kÄ±rsalÄ± ve yaylalarÄ±nda PKK'nÄ±n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine geÃ§mesini Ã¶nlemek amacÄ±yla da komandolarÄ±n -15 derece soÄŸukta, zorlu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen halen operasyonlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgedeki diÄŸer sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±nÄ±n aranmasÄ±na devam edildiÄŸi belirtildi.
.
Ã‡atak Belediye BaÅŸkanÄ± Bartu'nun yerine Kaymakam AkgÃ¼l, "Belediye BaÅŸkan Vekili" olarak gÃ¶revlendirildi
DÃ¼zce'de darbe soruÅŸturmasÄ±nda tutuklu 28 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 15 iddianame mahkeme tarafÄ±ndan kabul edildi
PKK'nÄ±n Karadeniz bÃ¶lgesinde eylem iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi â€˜Karadeniz AÃ§Ä±lÄ±m Grubuâ€™ adÄ± verilen terÃ¶rist grubun tamamÄ± geÃ§en yÄ±l gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince etkisiz hale getirilirken; Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristlerin Ã§antasÄ±nda Ã§Ä±kan harita doÄŸrultusunda, Ordu'nun Mesudiye Ä°lÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼ 2 bÃ¼yÃ¼k sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± bulunup imha edildi.
Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda PKK'lÄ± iki kiÅŸinin 28 AralÄ±k'ta Ä°zmir'e geldikleri ve Bornova ilÃ§esinden ev kiraladÄ±klarÄ± belirlendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"YiÄŸitÃ§e ortaya Ã§Ä±kÄ±p bizimle mÃ¼cadele edemeyenler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri Ã¼zerinden kendilerince bizi yola getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar." dedi.
Ä°stanbul ValiliÄŸi, vatandaÅŸlarÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve ardÄ±ndan beklenen don, buzlanma gibi olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan asgari dÃ¼zeyde etkilenmeleri iÃ§in bir dizi uyarÄ±da bulundu
Edremit KÃ¶rfezi'nde saatteki hÄ±zÄ± zaman zaman 70 kilometreyi bulan lodos, Edremit'te bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin Ã§atÄ±sÄ±nÄ± uÃ§urdu
TBMM DilekÃ§e Komisyonu BaÅŸkanÄ±, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili SatÄ±r,"Evlilik programlarÄ± insan haklarÄ±na ve Ã¶zellikle de kadÄ±n haklarÄ±na aykÄ±rÄ±. Bu programlarÄ±n yasaklanmasÄ± gerekir" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Fas Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ– okullarÄ±nÄ±n bir ay iÃ§erisinde tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ HÃ¼snÃ¼ BilgiÃ§'in anne ve babasÄ±yla telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, taziyelerini iletti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "2023'e DoÄŸru: Milli DeÄŸerler ve KÃ¼resel Hedefler" temasÄ±yla dÃ¼zenleyeceÄŸi 9. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler KonferansÄ± 8-14 Ocak'ta Ankara'da yapÄ±lacak
Bakan IÅŸÄ±k, terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ± ve FÄ±rat kalkanÄ± sÃ¼rerken bedelli askerliÄŸin gÃ¼ndeme alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
bakan IÅŸÄ±k, NATO'nun TÃ¼rkiye'nin izni ile Ä°ncirlik'te olduÄŸunu, Ã¼ssÃ¼n birliÄŸe ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Darbe gÃ¼nÃ¼ AKOM'u iÅŸgal eden askerlere iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda 5'i tutuklu 17 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi
Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram'Ä± YargÄ±tay'Ä±n ikinci bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden 15 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gerekÃ§eli kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
2016'nÄ±n ilk 11 ayÄ±nda protesto edilen senet sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 1,7, tutarÄ± ise yÃ¼zde 20,7 arttÄ±