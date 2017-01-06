16:37, 06 Ocak 2017 Cuma

PKKâ€™nÄ±n Karadeniz sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PKK tarafÄ±ndan Karadeniz BÃ¶lgesi kÄ±rsalÄ±na, sansasyonel eylem yapmasÄ± amacÄ±yla gÃ¶nderilen 12 kiÅŸilik sÃ¶zde 'Karadeniz AÃ§Ä±lÄ±m Grubu'nun tamamÄ±, geÃ§en yÄ±l gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Giresun, Trabzon, Ordu ve Erzincan'da dÃ¼zenlediÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Ordu Mesudiye kÄ±rsalÄ±nda 6 PKK'lÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan, PKK'lÄ±larÄ±n Ã§antasÄ±ndan Ã§Ä±kan harita doÄŸrultusunda, bÃ¶lgede yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ve halen devam eden operasyonlarda 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Mesudiye kÄ±rsalÄ±nda ormanlÄ±k alanda bulunan ve PKK'nÄ±n Karadeniz'de ele geÃ§irilen en bÃ¼yÃ¼k sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± olduÄŸu belirtilen yerde, Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlar, harita, patlayÄ±cÄ± dÃ¼zenekleri, bol miktarda yaÅŸam malzemesi ve yiyecek ele geÃ§irildi.

SÄ±ÄŸÄ±naklar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan imha edilerek kullanÄ±lmaz hale getirildi. Ordu kÄ±rsalÄ± ve yaylalarÄ±nda PKK'nÄ±n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine geÃ§mesini Ã¶nlemek amacÄ±yla da komandolarÄ±n -15 derece soÄŸukta, zorlu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen halen operasyonlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgedeki diÄŸer sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±nÄ±n aranmasÄ±na devam edildiÄŸi belirtildi.

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