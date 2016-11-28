16:53, 06 Ocak 2017 Cuma

DÃ¼zce'de darbe soruÅŸturmasÄ±nda 15 iddianame





DÃ¼zce'de darbe soruÅŸturmasÄ±nda tutuklu 28 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 15 iddianame mahkeme tarafÄ±ndan kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÃ¼zce'de, darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan, tutuklu 28 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 15 iddianame mahkeme tarafÄ±ndan kabul edildi. DÃ¼zce Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca darbe giriÅŸimine iliÅŸkin aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen asker ve polislerin de bulunduÄŸu tutuklu 28 sanÄ±k hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±. BaÅŸsavcÄ±lÄ±kÃ§a hazÄ±rlanan ve 667 sayfadan oluÅŸan 15 iddianame, DÃ¼zce 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi. Ä°ddianameler, mahkeme heyetince yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan kabul edildi. Tutuklu 28 sanÄ±k, ilerleyen gÃ¼nlerde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.Â

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