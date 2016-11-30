17:04, 06 Ocak 2017 Cuma

Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nda rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IOM), 2016'da deniz yoluyla Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 80 azalma olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

TÃ¼rkiye ile Avrupa BirliÄŸi (AB) arasÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri kabulÃ¼ne iliÅŸkin imzalanan anlaÅŸma sonrasÄ±nda geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'den Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nda rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kaydedildi.

IOM'un yÄ±l sonu raporuna gÃ¶re, Akdeniz genelinde Ã§oÄŸunluÄŸu Yunanistan ve Ä°talya olmak Ã¼zere 2016'da 363 bin 348 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± deniz yoluyla Avrupa'ya ulaÅŸÄ±rken, 2015'e gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 645 bin azalma gÃ¶zlendi.

GeÃ§en yÄ±l merkezi Akdeniz rotasÄ± olarak bilinen Libya ve MÄ±sÄ±r Ã¼zerinden Ä°talya'ya 181 bin 436 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ulaÅŸÄ±rken, bu rotada 4 bin 576 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 2016'da Yunanistan'a 173 bin 561 ve Ä°spanya'ya 8 bin 162 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ayak basarken, doÄŸu Akdeniz rotasÄ±nda 434, batÄ± Akdeniz rotasÄ±nda da 69 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti. BÃ¶ylelikle 2016'da Akdeniz'de yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± toplam 5079 oldu.

TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri kabulÃ¼ne iliÅŸkin anlaÅŸmanÄ±n imzalanmadÄ±ÄŸÄ± 2015 yÄ±lÄ±nda ise Yunanistan'a 853 bin 650 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu anlaÅŸma sonrasÄ± geÃ§en yÄ±l Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 80 azaldÄ±.