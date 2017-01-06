17:16, 06 Ocak 2017 Cuma

Siber saldÄ±rÄ±larda rol alan RuslarÄ±n kimlikleri belirlendi





ABD basÄ±nÄ±, Rusya'nÄ±n ABD seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ±larla mÃ¼dahale etmesine yÃ¶nelik istihbarat raporunda, siber saldÄ±rÄ±larda rol alan RuslarÄ±n kimliklerinin belirlendiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD istihbarat servislerinin, Rusya'nÄ±n ABD seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ±larla mÃ¼dahale etmesine yÃ¶nelik raporunda, bilgisayar korsanlarÄ±nca Ã§alÄ±nan e-postalarÄ± Wikileaks'e ulaÅŸtÄ±ran RuslarÄ±n kimliklerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. BBC TÃ¼rkÃ§e'nin haberine gÃ¶re, NBC, CNN ve Washington Post'ta yer alan haber, istihbarat servislerinin dÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'ya sunduÄŸu raporu gÃ¶ren, ismi verilmeyen ABD'li yetkililere dayandÄ±rÄ±ldÄ±. Raporda, Ã¼st dÃ¼zey Rus yetkililerin, Donald Trump'Ä±n seÃ§imi kazanmasÄ±nÄ± kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren bilgilerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. NBC News ayrÄ±ca, Rus bilgisayar korsanlarÄ±nÄ±n sadece adaylardan Hillary Clinton'un partisi Demokratik Parti yÃ¶netimini deÄŸil, Beyaz Saray, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve bÃ¼yÃ¼k ABD'li ÅŸirketleri de hedef almÄ±ÅŸ olduÄŸunu iddia etti. Ä°stihbarat servisleri, Rusya'nÄ±n siber saldÄ±rÄ±larÄ± Donald Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilmesine yardÄ±m etmek amacÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor. Â

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