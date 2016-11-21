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17:51, 06 Ocak 2017 Cuma
Genel
17:25, 06 Ocak 2017 Cuma

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2016'da 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¶ldÃ¼
2016'da 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¶ldÃ¼

IOM, 2016'da dÃ¼nyada 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼nce (IOM), 2016'da dÃ¼nya genelinde 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda IOM SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joel Millman,Â 2016 yÄ±lÄ±nda Akdeniz'i geÃ§ip Avrupa'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in en Ã¶lÃ¼mcÃ¼l yÄ±l olduÄŸunu ve toplam 5 bin 79 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

DÃ¼nya genelinde geÃ§en yÄ±l 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aktaranÂ Millman, Akdeniz ve Ege Denizi dÄ±ÅŸÄ±nda bin 124 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Kuzey Afrika'da, 153 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n GÃ¼ney Asya'da veÂ 432 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n ise ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

"GÃœNDE ORTALAMA 20 KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœ"

Bu aradaÂ IOM Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ William Lacy Swing ise yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son 3 yÄ±lda 18 bin 501 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Bu son derece ÅŸok edici. Son 3 yÄ±ldaÂ gÃ¼nde ortalama 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.Â GÃ¶Ã§Ã¼ yasal, tehlikesiz ve gÃ¼venli hale getirmek iÃ§in harekete geÃ§meliyiz." ifadesini kullandÄ±.

IOM verilerine gÃ¶re,Â dÃ¼nya genelinde 2014'te 5 bin 267 ve 2015'te ise 5 bin 740 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Â 



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