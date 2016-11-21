2016'da 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼nce (IOM), 2016'da dÃ¼nya genelinde 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda IOM SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joel Millman,Â 2016 yÄ±lÄ±nda Akdeniz'i geÃ§ip Avrupa'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in en Ã¶lÃ¼mcÃ¼l yÄ±l olduÄŸunu ve toplam 5 bin 79 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
DÃ¼nya genelinde geÃ§en yÄ±l 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aktaranÂ Millman, Akdeniz ve Ege Denizi dÄ±ÅŸÄ±nda bin 124 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Kuzey Afrika'da, 153 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n GÃ¼ney Asya'da veÂ 432 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n ise ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Bu aradaÂ IOM Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ William Lacy Swing ise yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son 3 yÄ±lda 18 bin 501 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Bu son derece ÅŸok edici. Son 3 yÄ±ldaÂ gÃ¼nde ortalama 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.Â GÃ¶Ã§Ã¼ yasal, tehlikesiz ve gÃ¼venli hale getirmek iÃ§in harekete geÃ§meliyiz." ifadesini kullandÄ±.
IOM verilerine gÃ¶re,Â dÃ¼nya genelinde 2014'te 5 bin 267 ve 2015'te ise 5 bin 740 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Â
ABD tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilan edilen El Kaide yÃ¶neticisinin yeniden arananlar listesinde ilan edilmesi Ã¼lkenin askeri aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸunu sorgulatÄ±yor
IOM, 2016'da dÃ¼nyada 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
ABD basÄ±nÄ±, Rusya'nÄ±n ABD seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ±larla mÃ¼dahale etmesine yÃ¶nelik istihbarat raporunda, siber saldÄ±rÄ±larda rol alan RuslarÄ±n kimliklerinin belirlendiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri kabulÃ¼ne iliÅŸkin imzalanan anlaÅŸma sonrasÄ±nda 2016'da Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 80 azaldÄ±
Ä°ran'da Ä°timad-i Milli Partisi Merkez Konseyi, ev hapsindeki muhalif lider Kerrubi'nin genel baÅŸkanlÄ±ktan istifasÄ±nÄ± kabul etmedi
Brezilya'da cezaevinde Ã§Ä±kan isyanda 33 mahkumun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte Manila LimanÄ±'na demirleyene Rusya'ya ait 162 metre uzunluÄŸundaki anti-denizaltÄ± savaÅŸ gemisini Rusya'nÄ±n Filipinler BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Igor Khovaev ile birlikte ziyaret etti.
Bu yÄ±l ki ABD seÃ§imleri Ã¶ncesinde halkla birebir temasa geÃ§en ve seÃ§imlerde etkin olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Facebook kurucusunun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem seÃ§imlerinde aday olacaÄŸÄ± iddialarÄ± medyada yer alÄ±yor
Cammu KeÅŸmir'de direniÅŸÃ§i grubun liderlerinden Muzaffer Ahmed, Hindistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada hayatÄ±nÄ± kaybetti
BM, Yunanistan hÃ¼kÃ¼metine Ege adalarÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± ana karaya taÅŸÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–zbekistan ve GÃ¼ney Kore liderleri iki Ã¼lke arasÄ±nda geliÅŸtirilecek iÅŸbirliÄŸi konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Rus uzman, Kazakistan'da muhtemel bir iktidar deÄŸiÅŸikliÄŸinin Rusya iÃ§in tehdit olabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
KÄ±rgÄ±zistanâ€™da 2017 yÄ±l ahlak, eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼r yÄ±lÄ± ilan edildi
KÄ±rgÄ±zistan Devlet BaÅŸkanÄ± Atambayev, KÄ±rgÄ±zistan ve Ã–zbekistan arasÄ±nda inÅŸasÄ± planlanan demiryolu hattÄ± iÃ§in resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmak Ã¼zere Ã‡in'e gitti
Kosta Rika'daki Turrialba YanardaÄŸÄ± tekrar faaliyete geÃ§ti. BaÅŸkent ve civardaki kentlerde, volkanik faaliyetler nedeniyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edildi