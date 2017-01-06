ABD Ã¶ldÃ¼ dediÄŸi adamlarÄ± yeniden arÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Washingtonâ€™Ä±n 2011 yÄ±lÄ±nda Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylediÄŸi Ã¼st dÃ¼zey El Kaide yÃ¶neticilerinden Banna, ABD hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan yeniden terÃ¶r listesine dahil edildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n, El Kaideâ€™nin kurucusu Usame bin Ladinâ€™in oÄŸlu Hamzaâ€™nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu Ã§ok sayÄ±da ismi terÃ¶r listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±yla Yemenâ€™de Ä°nsansÄ±z Hava AraÃ§larÄ±â€™yla (Ä°HA) dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulan Ã¼st dÃ¼zey El Kaide lideri Ä°brahim el Bannaâ€™nÄ±n hayatta olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Skandal, 2011 yÄ±lÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klanan Bannaâ€™nÄ±n aslÄ±nda hayatta olmasÄ± ve ABDâ€™nin bu durumu bilmesiyle de sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Zira Bennaâ€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in Ä°HAâ€™larla dÃ¼zenlenen operasyonda aralarÄ±nda El Kaide Ã¼yesi imam Enver El Evlaki'nin oÄŸlu Abdurrahman Evlaki ve kuzeninin de olduÄŸu en az yedi sivil de hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Washington yÃ¶netimi, ABD vatandaÅŸÄ± 16 yaÅŸÄ±ndaki Evlakiâ€™nin Ã¶lmesi nedeniyle gelen tepkileri, Yemenâ€™deki Ä°HA operasyonlarÄ±nÄ±n Afganistanâ€™daki savaÅŸ gibi haklÄ± gerekÃ§elere sahip olduÄŸunu savunarak bertaraf etmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Restoranda yemek yediÄŸi sÄ±rada dÃ¼zenlenen Ä°HA saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Evlakiâ€™nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi â€˜ABD neden resmen savaÅŸta olmadÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lkede bir ABD vatandaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼?â€™ sorusunu gÃ¼ndeme getirmiÅŸti.
BazÄ± ABDâ€™li gazetecilere gÃ¶re, Washington, â€˜Enver Evlakiâ€™yi Ã¶ldÃ¼rmek yerine oÄŸlunu Ã¶ldÃ¼rmeyi seÃ§ti.â€™ DÃ¶nemin ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton, Evlakiâ€™nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin â€˜kastiâ€™ olmasÄ± halinde bunun bir savaÅŸ suÃ§u olduÄŸunu, aksi halde bÃ¶yleÂ deÄŸerlendirilemeyeceÄŸini savunmuÅŸtu.
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ABD tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilan edilen El Kaide yÃ¶neticisinin yeniden arananlar listesinde ilan edilmesi Ã¼lkenin askeri aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸunu sorgulatÄ±yor
IOM, 2016'da dÃ¼nyada 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
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Kosta Rika'daki Turrialba YanardaÄŸÄ± tekrar faaliyete geÃ§ti. BaÅŸkent ve civardaki kentlerde, volkanik faaliyetler nedeniyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edildi