17:41, 06 Ocak 2017 Cuma

Ã‡atak Belediyesi'ne kayyum

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Van Ã‡atak'ta terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan Belediye BaÅŸkanÄ± Celalettin Bartu'nun yerine Kaymakam HacÄ± AsÄ±m AkgÃ¼l, "Belediye BaÅŸkan Vekili" olarak gÃ¶revlendirildi.

Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Bartu'nun tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca "Belediye BaÅŸkan Vekili" olarak gÃ¶revlendirilen Kaymakam AkgÃ¼l, gÃ¶revine baÅŸladÄ±.

Belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla bir araya gelen AkgÃ¼l, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ilÃ§enin geliÅŸmesi ve gÃ¼zelleÅŸmesi iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Bizlerin gÃ¶revi vatanÄ±mÄ±za, milletimize en iyi hizmeti sunarak, vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± memnun etmek." diyen AkgÃ¼l, "Ä°lÃ§emizin geliÅŸmesi gÃ¼zelleÅŸmesi iÃ§in birlikte imkanlarÄ±nÄ±zÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± zorlayacaÄŸÄ±z. Belediyecilik hizmetinde hiÃ§bir aksaklÄ±ÄŸÄ± kabul etmeyeceÄŸimi belirtmek isterim. Bundan Ã¶nce nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordunuz bilmem ama bugÃ¼nden itibaren herkes elinden geldiÄŸinden daha fazla Ã§alÄ±ÅŸacak. Devletimizin bizlere verdiÄŸi yeni gÃ¶reve layÄ±k olup halkÄ±mÄ±z iÃ§in daha fazla Ã§alÄ±ÅŸÄ±p daha verimli olacaÄŸÄ±z" ifadesini kullandÄ±.