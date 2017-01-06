GÃ¼ncelleme: 17:49, 06 Ocak 2017 Cuma

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m BaÄŸdat ve Erbil'e gidiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yarÄ±n Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'Ä± ziyaret edeceÄŸi, yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, bÃ¶lgede istikrar, refah ve gÃ¼venliÄŸin kalÄ±cÄ± ÅŸekilde tesis edilmesine yÃ¶nelik atÄ±labilecek adÄ±mlarÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±, bu baÄŸlamda, her iki Ã¼lkeye ortak tehdit arz eden PKK, DEAÅž ve FETÃ–â€™yle mÃ¼cadelede iÅŸbirliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi Ã¼zerinde durulacaÄŸÄ± bildirildi.Â

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n BaÄŸdatâ€™taki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Erbilâ€™e geÃ§erek Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ve BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzaniâ€™yle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacaÄŸÄ±, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde de terÃ¶rle mÃ¼cadele ve ekonomik konularÄ±n ele alÄ±nmasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â