17:55, 06 Ocak 2017 Cuma

ÅžÄ±rnak'taki operasyonda iki asker ÅŸehit





ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda iki asker ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžÄ±rnak'ta Gabar DaÄŸÄ±'nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu, 4 asker yaralandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Gabar DaÄŸÄ±'nda PKK'ya yÃ¶nelik gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince dÃ¼zenlenen operasyonda, 2 asker ÅŸehit oldu, 4 asker yaralandÄ±. YaralÄ± askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BÃ¶lgede, PKK'ya yÃ¶nelik operasyon sÃ¼rÃ¼yor.

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