Ä°stanbul'da beklenen etkili kar baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–ÄŸleden sonra baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'da trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 90 seviyesine ulaÅŸtÄ±. Ä°stanbul trafiÄŸinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile birlikte iÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± saati trafik yoÄŸunluÄŸu arttÄ±.
Saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 90 olarak belirlendi. Trafik bazÄ± noktalarda durma noktasÄ±na geldi. Ã–zellikle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda ve kÃ¶prÃ¼lerde trafiÄŸin yoÄŸun olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
AkÅŸam saatlerinde Ä°stanbul'u etkisi altÄ±na alan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, cuma iÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± saatine denk gelince trafik durma noktasÄ±na geldi. AtatÃ¼rk HavalimanÄ±na baÄŸlantÄ± yolarÄ±ndan olan BasÄ±n Ekspres yolu her iki yÃ¶nde trafik, dur-kalk ilerliyor. Ã–te yandan BaÄŸcÄ±lar'da mesai bitimi vatandaÅŸlar yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± altÄ±nda evlerine gitmek iÃ§in koÅŸuÅŸturdu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "ArkadaÅŸlar, tabii ki her baÅŸarÄ±nÄ±n bir bedeli vardÄ±r ama er veya geÃ§ bu iÅŸi Allah'Ä±n izniyle bitireceÄŸiz. Biz bu Ã¼lkeyi masa baÅŸÄ±nda yapÄ±lan pazarlÄ±klarla deÄŸil cenk meydanlarÄ±nda topraÄŸa dÃ¼ÅŸen ÅŸehitlerin mÃ¼barek kanlarÄ±yla ve bÃ¼yÃ¼klerimizin dualarÄ±yla kurduk." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'de YPG'ye silah verilmesi konusunda, "BÃ¶yle bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mÃ¼ttefikimizin silah vermesi bizim iÃ§in kabul edilemez" dedi
Trakya'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle lastik satÄ±cÄ±larÄ±nda ve tamircilerde yoÄŸunluk arttÄ±
Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda ele geÃ§irilen 5 astsubay ve uzman jandarma rÃ¼tbeleri takÄ±lÄ± askeri kamuflaj elbiseleriyle ilgili inceleme sÃ¼rÃ¼yor
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin bazÄ± seferleri, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi
MuÅŸ'ta sosyal medya hesabÄ±ndan "PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±" iddia edilen 23 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BalÄ±kesir'de valilik kararÄ±yla mesai saatlerinin deÄŸiÅŸmesinden sonra bu kez de Ã‡anakkale'de mesai saatleri deÄŸiÅŸti
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'da trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 90 seviyesine ulaÅŸtÄ±
Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "Ahmet ÅžÄ±k'a su bile vermediler" iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±
FETÃ–/PDY'nin Ä°stanbul'daki polis okullarÄ± yapÄ±lanmasÄ±nda "aÄŸabeylik" yaptÄ±klarÄ± belirlenen ve haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan 43'Ã¼ sivil 70 kiÅŸiden 32'si yakalandÄ±
Suriye'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DEAÅž'Ä±n geÃ§en 21 AralÄ±k'ta El Bab bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da yaralanan Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ 33 yaÅŸÄ±ndaki SelÃ§uk ErdoÄŸan, bugÃ¼n Gaziantep'te tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit oldu
BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'un Ã§eÅŸitli ilÃ§elerinde 7-8 Ocak tarihlerinde yapÄ±lacak bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iptal edildi
ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda iki asker ÅŸehit oldu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yarÄ±n Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'Ä± ardÄ±ndan da Erbil'i ziyaret edeceÄŸi ve Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacaÄŸÄ± bildirildi
Ã‡atak Belediye BaÅŸkanÄ± Bartu'nun yerine Kaymakam AkgÃ¼l, "Belediye BaÅŸkan Vekili" olarak gÃ¶revlendirildi
DÃ¼zce'de darbe soruÅŸturmasÄ±nda tutuklu 28 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 15 iddianame mahkeme tarafÄ±ndan kabul edildi