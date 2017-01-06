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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:28, 06 Ocak 2017 Cuma
GÃ¼ncel
18:01, 06 Ocak 2017 Cuma

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Ä°stanbul'da kar baÅŸladÄ±, trafik durdu
Ä°stanbul'da kar baÅŸladÄ±, trafik durdu

Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±, trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 85'e ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã¶ÄŸleden sonra baÅŸladÄ±.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul trafiÄŸi de adeta durma noktasÄ±na geldi. Mesai saatinin bitimiyle beraber yoÄŸunlaÅŸan trafik yÃ¼zde 85'e Ã§Ä±karken, TEM'de kilometrelerce araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu.



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