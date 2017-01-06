18:13, 06 Ocak 2017 Cuma

BEDAÅž, Ä°stanbul'da planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti



Foto: ArÅŸiv

BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'un Ã§eÅŸitli ilÃ§elerinde 7-8 Ocak tarihlerinde yapÄ±lacak bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iptal edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž (BEDAÅž) tarafÄ±ndan, ÅŸirketin 7-8 Ocak tarihlerindeÂ SarÄ±yer, Ã‡atalca, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, Esenyurt, BayrampaÅŸa, BeylikdÃ¼zÃ¼, Zeytinburnu, Fatih, TopkapÄ±, BaÄŸcÄ±lar, ArnavutkÃ¶y, EyÃ¼p ilÃ§elerindeÂ yÃ¼rÃ¼teceÄŸi bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.Â BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Ä°stanbulâ€™u etkisi altÄ±na almasÄ± beklenen soÄŸuk hava nedeniyle daha Ã¶nceden duyurulan ve 7-8 Ocak'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan tÃ¼m bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iptal edildi.Â SÃ¶z konusu tarihlerde SarÄ±yer, Ã‡atalca, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, Esenyurt, BayrampaÅŸa, BeylikdÃ¼zÃ¼, Zeytinburnu, Fatih, TopkapÄ±, BaÄŸcÄ±lar, ArnavutkÃ¶y, EyÃ¼p ilÃ§elerindeki bazÄ± mahallerde yapÄ±lacak planlÄ± bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilemeyeceÄŸi iÃ§in buralarda elektrik kesintisine de gidilmeyecek. Åžirket, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle aldÄ±ÄŸÄ± tedbirler kapsamÄ±nda ekip ve araÃ§ sayÄ±larÄ±nÄ± 2 katÄ±na Ã§Ä±kardÄ±. Ekipler Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± 7 gÃ¼n 24 saat esasÄ±na gÃ¶re sÃ¼rdÃ¼rmeye devam edecek.Â Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, bugÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Â televizyon programÄ±nda kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda planlÄ± kesinti yapÄ±lmamasÄ± iÃ§in karar aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

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