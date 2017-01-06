18:24, 06 Ocak 2017 Cuma

FÄ±rat KalkanÄ±'nda yaralanan asker ÅŸehit oldu





Suriye'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DEAÅž'Ä±n geÃ§en 21 AralÄ±k'ta El Bab bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da yaralanan Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ 33 yaÅŸÄ±ndaki SelÃ§uk ErdoÄŸan, bugÃ¼n Gaziantep'te tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Suriye'de 136 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda geÃ§en 21 AralÄ±k'ta, DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±nÂ El Bab bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlendiÄŸi ve 16 askerin ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r yaralanarak Gaziantep Doktor Ersin EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde tedaviye alÄ±nan Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ SelÃ§uk ErdoÄŸan, bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra hayatÂ mÃ¼cadelesini yitirip ÅŸehit oldu. 3 ay Ã¶nce evlendiÄŸi belirtilen ve Tunceli nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ± olan ÅŸehit SelÃ§uk ErdoÄŸan'Ä±n cenazesi, Gaziantep'teki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan topraÄŸa verilmek Ã¼zere ailesinin oturduÄŸu Amasya'nÄ±n Merzifon Ä°lÃ§esi'ne gÃ¶nderilecek. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan 24 AÄŸustos'tan bu yana sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len harekat kapsamÄ±nda ÅŸehit olan askerlerin sayÄ±sÄ± SelÃ§uk ErdoÄŸan ile birlikte 46'ya yÃ¼kseldi. Åžehit AstsubÃ¼y ÃœstÃ§avuÅŸ SelÃ§uk ErdoÄŸan'Ä±n cenazesi, yarÄ±n sabah dÃ¼zenlenecek tÃ¶renin ardÄ±ndan Amasya'nÄ±n Merzifon Ä°lÃ§esi'ne gÃ¶nderilecek.Â

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