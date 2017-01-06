18:38, 06 Ocak 2017 Cuma

AkÄ±ncÄ±â€™dan, BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gÃ¶ndererek, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapÄ±lacak mÃ¼zakerelerin katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± konusunda, 1 AralÄ±k'ta varÄ±lan mutabakata sadÄ±k kalÄ±nmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸunu bildirdi.

ANASTASÄ°ADÄ°S'Ä°N KIBRIS CUMHURÄ°YETÄ°'NÄ° TEMSÄ°L Ä°DDÄ°ASI KABUL EDÄ°LEMEZÂ

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamda, AkÄ±ncÄ±, BM Genel Sekreteri Guterres'e gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, Cenevre'de yapÄ±lacak mÃ¼zakerelerde KÄ±brÄ±s'taki iki tarafÄ±n olacaÄŸÄ± ve 12 Ocak'ta da 3 garantÃ¶r Ã¼lkenin ekleneceÄŸi konusunda uzlaÅŸma olduÄŸunu, buna raÄŸmen Rum toplumu lideri Anastasiadis'in Genel Sekretere gÃ¶nderdiÄŸi bir yazÄ± ile "KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti'nin" de kendisi tarafÄ±ndan temsil edileceÄŸini iddia ettiÄŸini, bu durumun kabul edilemez olduÄŸunu belirtti.

Guterres'e gÃ¶nderdiÄŸi mektupta Cenevre'de yapÄ±lacak olan mÃ¼zakerelerin katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± konusunda, 1 AralÄ±k'ta varÄ±lan mutabakata sadÄ±k kalÄ±nmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸuna iÅŸaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, kendisinin Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nin seÃ§ilmiÅŸ CumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸunu, Cenevre'de gerek ÅŸahsÄ±nÄ±n gerekse de Anastasiadis'in toplum lideri sÄ±fatlarÄ±yla yer alacaÄŸÄ±nÄ±, BM'nin yÄ±llardÄ±r sÃ¼ren iyi niyet misyonu Ã§erÃ§evesindeki bu uygulamanÄ±n aynen korunmasÄ±nÄ±n gerekli olduÄŸunu ifade etti.

Ã‡Ã–ZÃœM Ä°Ã‡Ä°N POLÄ°TÄ°K KARARLILIK VE MUTABAKATLARA BAÄžLI KALINMALI

Mektubunda Guterres'i yeni baÅŸladÄ±ÄŸÄ± genel sekreterlik gÃ¶revi nedeniyle de kutlayan CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, yarÄ±m yÃ¼zyÄ±ldÄ±r Ã§Ã¶zÃ¼m bekleyen KÄ±brÄ±s sorununun tarihi bir kavÅŸakta bulunduÄŸunu ve bu fÄ±rsatÄ±n deÄŸerlendirilmesi iÃ§in politik kararlÄ±lÄ±k ve mutabakatlara baÄŸlÄ± kalÄ±narak hareket edilmesinin ÅŸart olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

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