FETÃ–'nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na operasyon: 32 gÃ¶zaltÄ±

FETÃ–/PDY'nin emniyet ayaÄŸÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°stanbul'daki polis okullarÄ±nda "aÄŸabeylik" yaptÄ±klarÄ± tespit edilen ve haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan, 27'si emniyet personeli 70 kiÅŸiden 32'si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde "aÄŸabeylik" yapan 43 sivil ve 27 emniyet personeline yÃ¶nelik gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, karar doÄŸrultusunda Ä°stanbul merkezli 41 ilde dÃ¼zenlediÄŸi eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 32 zanlÄ±yÄ± yakaladÄ±.
ÅžÃ¼pheliler arasÄ±nda gazeteci, bilgisayar programcÄ±sÄ±, eÄŸitimci, RTÃœK uzman yardÄ±mcÄ±sÄ±, TSE Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ve Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisinin de bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
DiÄŸer 38 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
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Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin bazÄ± seferleri, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi
MuÅŸ'ta sosyal medya hesabÄ±ndan "PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±" iddia edilen 23 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BalÄ±kesir'de valilik kararÄ±yla mesai saatlerinin deÄŸiÅŸmesinden sonra bu kez de Ã‡anakkale'de mesai saatleri deÄŸiÅŸti
Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "Ahmet ÅžÄ±k'a su bile vermediler" iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±
FETÃ–/PDY'nin Ä°stanbul'daki polis okullarÄ± yapÄ±lanmasÄ±nda "aÄŸabeylik" yaptÄ±klarÄ± belirlenen ve haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan 43'Ã¼ sivil 70 kiÅŸiden 32'si yakalandÄ±
Suriye'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DEAÅž'Ä±n geÃ§en 21 AralÄ±k'ta El Bab bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da yaralanan Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ 33 yaÅŸÄ±ndaki SelÃ§uk ErdoÄŸan, bugÃ¼n Gaziantep'te tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit oldu
BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'un Ã§eÅŸitli ilÃ§elerinde 7-8 Ocak tarihlerinde yapÄ±lacak bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iptal edildi
Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±, trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 85'e ulaÅŸtÄ±
ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda iki asker ÅŸehit oldu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yarÄ±n Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'Ä± ardÄ±ndan da Erbil'i ziyaret edeceÄŸi ve Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacaÄŸÄ± bildirildi
Ã‡atak Belediye BaÅŸkanÄ± Bartu'nun yerine Kaymakam AkgÃ¼l, "Belediye BaÅŸkan Vekili" olarak gÃ¶revlendirildi
DÃ¼zce'de darbe soruÅŸturmasÄ±nda tutuklu 28 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 15 iddianame mahkeme tarafÄ±ndan kabul edildi
PKK'nÄ±n Karadeniz bÃ¶lgesinde eylem iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi â€˜Karadeniz AÃ§Ä±lÄ±m Grubuâ€™ adÄ± verilen terÃ¶rist grubun tamamÄ± geÃ§en yÄ±l gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince etkisiz hale getirilirken; Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristlerin Ã§antasÄ±nda Ã§Ä±kan harita doÄŸrultusunda, Ordu'nun Mesudiye Ä°lÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼ 2 bÃ¼yÃ¼k sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± bulunup imha edildi.
Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda PKK'lÄ± iki kiÅŸinin 28 AralÄ±k'ta Ä°zmir'e geldikleri ve Bornova ilÃ§esinden ev kiraladÄ±klarÄ± belirlendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"YiÄŸitÃ§e ortaya Ã§Ä±kÄ±p bizimle mÃ¼cadele edemeyenler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri Ã¼zerinden kendilerince bizi yola getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar." dedi.
Ä°stanbul ValiliÄŸi, vatandaÅŸlarÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve ardÄ±ndan beklenen don, buzlanma gibi olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan asgari dÃ¼zeyde etkilenmeleri iÃ§in bir dizi uyarÄ±da bulundu