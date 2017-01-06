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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:28, 06 Ocak 2017 Cuma
GÃ¼ncel
18:51, 06 Ocak 2017 Cuma

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FETÃ–'nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na operasyon: 32 gÃ¶zaltÄ±
FETÃ–'nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na operasyon: 32 gÃ¶zaltÄ±

FETÃ–/PDY'nin Ä°stanbul'daki polis okullarÄ± yapÄ±lanmasÄ±nda "aÄŸabeylik" yaptÄ±klarÄ± belirlenen ve haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan 43'Ã¼ sivil 70 kiÅŸiden 32'si yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–/PDY'nin emniyet ayaÄŸÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°stanbul'daki polis okullarÄ±nda "aÄŸabeylik" yaptÄ±klarÄ± tespit edilen ve haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan, 27'si emniyet personeli 70 kiÅŸiden 32'si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde "aÄŸabeylik" yapan 43 sivil ve 27 emniyet personeline yÃ¶nelik gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, karar doÄŸrultusunda Ä°stanbul merkezli 41 ilde dÃ¼zenlediÄŸi eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 32 zanlÄ±yÄ± yakaladÄ±.

ÅžÃ¼pheliler arasÄ±nda gazeteci, bilgisayar programcÄ±sÄ±, eÄŸitimci, RTÃœK uzman yardÄ±mcÄ±sÄ±, TSE Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ve Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisinin de bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

DiÄŸer 38 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

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Ä°lgili Konular FETÃ– 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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