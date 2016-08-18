18:57, 06 Ocak 2017 Cuma

Cezaevi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden 'Ahmet ÅžÄ±k' aÃ§Ä±klamasÄ±





Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "Ahmet ÅžÄ±k'a su bile vermediler" iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda "Ahmet ÅžÄ±k'a su bile vermediler" ÅŸeklinde yayÄ±mlanan haberleri yalanladÄ±. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bazÄ± basÄ±n organlarÄ±nda yer alan Ahmet ÅžÄ±k'a su verilmediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. KANTÄ°NDEN ALIÅžVERÄ°Åž YAPMAYIP MEMURLAR TARAFINDAN KENDÄ°SÄ°NE SU VERÄ°LDÄ° Metris 1 Nolu T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumuna 30 AralÄ±k 2016'da gelen ÅžÄ±k'Ä±n 2 Ocak'ta Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumuna sevk edildiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, "Tutuklu Ahmet ÅžÄ±k bu sÃ¼re iÃ§erisinde herhangi bir kantin alÄ±ÅŸveriÅŸi yapmamÄ±ÅŸ, gÃ¶revli infaz koruma memurlarÄ± tarafÄ±ndan tutuklu Ahmet ÅžÄ±k'a 1 Ocak'ta 1,5 litre su verilmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi. HÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklulara kesintisiz olarak gÃ¼nlÃ¼k kiÅŸi baÅŸÄ±na 200 litre soÄŸuk ve 50 litre sÄ±cak su verildiÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi: "Ä°stanbul Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 24 AralÄ±k 2015'te su analiz raporuna istinaden kurumda bulunan ÅŸebeke suyu da iÃ§ilebilir. Kamuoyunda algÄ± oluÅŸturmaya yÃ¶nelik bu tÃ¼r haberler tamamen asÄ±lsÄ±zdÄ±r." Â

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