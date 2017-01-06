BalÄ±kesir'den sonra bir ilde daha mesai saatleri deÄŸiÅŸti

Ã‡anakkale ValiliÄŸi'nin kararÄ±na gÃ¶re; kamu kurumlarÄ±nda mesai saatleri sabah 08.30'da baÅŸlayacak akÅŸam 17.30'da bitecek. BalÄ±kesir'de de valilik kararÄ±yla mesai saatleri deÄŸiÅŸmiÅŸti.
Ã‡anakkale Valisi Orhan TavlÄ± imzasÄ±yla yayÄ±nlanan genelgede, Ã‡anakkale'deki kamu, kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan memurlarÄ±n mesai saatleri deÄŸiÅŸtirildi. Sabah mesai saati baÅŸlangÄ±cÄ± 08.30, Ã¶ÄŸle arasÄ± 12.30-13.30, mesai bitiÅŸ saati ise 17.30 olarak belirlendi.
Yeni mesai saatleri 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren geÃ§erli olacak.
MuÅŸ'ta sosyal medya hesabÄ±ndan "PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±" iddia edilen 23 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BalÄ±kesir'de valilik kararÄ±yla mesai saatlerinin deÄŸiÅŸmesinden sonra bu kez de Ã‡anakkale'de mesai saatleri deÄŸiÅŸti
Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "Ahmet ÅžÄ±k'a su bile vermediler" iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±
FETÃ–/PDY'nin Ä°stanbul'daki polis okullarÄ± yapÄ±lanmasÄ±nda "aÄŸabeylik" yaptÄ±klarÄ± belirlenen ve haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan 43'Ã¼ sivil 70 kiÅŸiden 32'si yakalandÄ±
Suriye'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DEAÅž'Ä±n geÃ§en 21 AralÄ±k'ta El Bab bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da yaralanan Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ 33 yaÅŸÄ±ndaki SelÃ§uk ErdoÄŸan, bugÃ¼n Gaziantep'te tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit oldu
BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'un Ã§eÅŸitli ilÃ§elerinde 7-8 Ocak tarihlerinde yapÄ±lacak bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iptal edildi
Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±, trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 85'e ulaÅŸtÄ±
ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda iki asker ÅŸehit oldu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yarÄ±n Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'Ä± ardÄ±ndan da Erbil'i ziyaret edeceÄŸi ve Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacaÄŸÄ± bildirildi
Ã‡atak Belediye BaÅŸkanÄ± Bartu'nun yerine Kaymakam AkgÃ¼l, "Belediye BaÅŸkan Vekili" olarak gÃ¶revlendirildi
DÃ¼zce'de darbe soruÅŸturmasÄ±nda tutuklu 28 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 15 iddianame mahkeme tarafÄ±ndan kabul edildi
PKK'nÄ±n Karadeniz bÃ¶lgesinde eylem iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi â€˜Karadeniz AÃ§Ä±lÄ±m Grubuâ€™ adÄ± verilen terÃ¶rist grubun tamamÄ± geÃ§en yÄ±l gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince etkisiz hale getirilirken; Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristlerin Ã§antasÄ±nda Ã§Ä±kan harita doÄŸrultusunda, Ordu'nun Mesudiye Ä°lÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼ 2 bÃ¼yÃ¼k sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± bulunup imha edildi.
Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda PKK'lÄ± iki kiÅŸinin 28 AralÄ±k'ta Ä°zmir'e geldikleri ve Bornova ilÃ§esinden ev kiraladÄ±klarÄ± belirlendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"YiÄŸitÃ§e ortaya Ã§Ä±kÄ±p bizimle mÃ¼cadele edemeyenler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri Ã¼zerinden kendilerince bizi yola getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar." dedi.
Ä°stanbul ValiliÄŸi, vatandaÅŸlarÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve ardÄ±ndan beklenen don, buzlanma gibi olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan asgari dÃ¼zeyde etkilenmeleri iÃ§in bir dizi uyarÄ±da bulundu
Edremit KÃ¶rfezi'nde saatteki hÄ±zÄ± zaman zaman 70 kilometreyi bulan lodos, Edremit'te bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin Ã§atÄ±sÄ±nÄ± uÃ§urdu