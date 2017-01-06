19:06, 06 Ocak 2017 Cuma

BalÄ±kesir'den sonra bir ilde daha mesai saatleri deÄŸiÅŸti





BalÄ±kesir'de valilik kararÄ±yla mesai saatlerinin deÄŸiÅŸmesinden sonra bu kez de Ã‡anakkale'de mesai saatleri deÄŸiÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡anakkale ValiliÄŸi'nin kararÄ±na gÃ¶re; kamu kurumlarÄ±nda mesai saatleri sabah 08.30'da baÅŸlayacak akÅŸam 17.30'da bitecek. BalÄ±kesir'de de valilik kararÄ±yla mesai saatleri deÄŸiÅŸmiÅŸti.



Ã‡anakkale Valisi Orhan TavlÄ± imzasÄ±yla yayÄ±nlanan genelgede, Ã‡anakkale'deki kamu, kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan memurlarÄ±n mesai saatleri deÄŸiÅŸtirildi. Sabah mesai saati baÅŸlangÄ±cÄ± 08.30, Ã¶ÄŸle arasÄ± 12.30-13.30, mesai bitiÅŸ saati ise 17.30 olarak belirlendi.



Yeni mesai saatleri 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren geÃ§erli olacak.

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