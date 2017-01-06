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19:28, 06 Ocak 2017 Cuma
Amerika
19:12, 06 Ocak 2017 Cuma

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ABD'de uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼
ABD'de uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼
Foto: ArÅŸiv

ABD'nin Arkansas eyaletinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu uÃ§akta bulunan iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de, Teksas'tan Kuzey Carolina'ya giden kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle uÃ§akta bulunan iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Federal HavacÄ±lÄ±k Ä°daresi (FAA) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tony Molinaro yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Cessna 400 tipi uÃ§aÄŸÄ±n Arkansas'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Gurdon yakÄ±nlarÄ±nda ve eyaletin baÅŸkenti Little Rock'a 120 km uzaklÄ±kta dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

FAA'nÄ±n olay yerine soruÅŸturma ekibi gÃ¶ndereceÄŸini belirten Molinaro, ekibin kazayÄ± soruÅŸturan ABD Ulusal UlaÅŸÄ±m GÃ¼venliÄŸi Kurulu ile koordineli Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Tek motorlu uÃ§aÄŸÄ±n Charlotte kentine kayÄ±tlÄ± olduÄŸu ifade edildi.



Ä°lgili Konular ABD
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