19:23, 06 Ocak 2017 Cuma

Sosyal medyadan PKK propagandasÄ±na 23 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

MuÅŸ'ta sosyal medya hesabÄ±ndan "PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±" iddia edilen 23 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÅŸ'ta, sosyal medya hesabÄ±ndan PKK'nÄ±nÂ propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 23 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sosyal medya hesabÄ±ndan "PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±" iddia edilen 23 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. MuÅŸ Devlet Hastanesi'nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor. Â

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