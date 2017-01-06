Lice'de ele geÃ§irilen askeri kamuflaj elbiseleri inceleniyor

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda ele geÃ§irilen 5 astsubay ve uzman jandarma rÃ¼tbeleri takÄ±lÄ± askeri kamuflaj elbiseleri, PKK Ã¼yelerininÂ asker kÄ±yafeti ile saldÄ±rÄ± planladÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik ÅŸÃ¼pheleri artÄ±rdÄ±.
Lice ilÃ§esinin gÃ¼neyinde gerÃ§ekleÅŸtirilen, "Bayrak 36 MÃ¼ÅŸterek Birlik Operasyonu" kapsamÄ±nda, YolÃ§atÄ± kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisindeki Hoydanagevren Tepe bÃ¶lgesinde tespit edilen 4 ayrÄ± silah ve mÃ¼himmat deposunda yapÄ±lan aramada M-16 piyade tÃ¼feÄŸi, biksi makineli tÃ¼fek, 26 uzun namlulu silah, makineli tabanca, havan, 50 havan mÃ¼himmatÄ±, 17 el bombasÄ±, anti tank lav silahÄ±, 240 uÃ§aksavar fiÅŸeÄŸi, 188 doÃ§ka uÃ§aksavar fiÅŸeÄŸi, 4 bin 320 uzun namlulu silah fiÅŸeÄŸi, aydÄ±nlatma fiÅŸeÄŸi, 5 roketatar, 105 roketatar sevk fiÅŸeÄŸi ve mÃ¼himmatÄ±, 200 piyade tÃ¼feÄŸi fiÅŸeÄŸi, 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, 100 kilogram amonyum nitrat, anti tank mayÄ±nÄ±, 15 tÃ¼p, 2 tonluk kriko, Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve tÄ±bbi malzeme bulunmuÅŸtu.
Operasyonda ayrÄ±ca 5 astsubay ve uzman jandarma rÃ¼tbeleri takÄ±lÄ± askeri kamuflaj elbisesi ele geÃ§irilmesi dikkati Ã§ekti.
TerÃ¶r operasyonunda bulunan 5 astsubay ve uzman jandarma rÃ¼tbeleri takÄ±lÄ± askeri kamuflaj elbiseleriyle ilgili inceleme sÃ¼rÃ¼yor.
Kamuflaj elbiselerinin "asker kÄ±yafeti" ile planlanan saldÄ±rÄ±larda kullanÄ±lacaÄŸÄ± ihtimalini deÄŸerlendiren gÃ¼venlik kaynaklarÄ±nca sÃ¶z konusu kÄ±yafetlerin nasÄ±l temin edildiÄŸine iliÅŸkin de araÅŸtÄ±rma yapÄ±lÄ±yor.
TerÃ¶r operasyonunda ele geÃ§irilen asker kÄ±yafetleri, hedef gÃ¶zetmeden gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi eylemleriyle dÃ¼nyanÄ±n en acÄ±masÄ±z terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde ilk sÄ±ralarda yer alan PKK'nÄ±n 1990'lÄ± yÄ±llarda asker Ã¼niformasÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi katliamÄ± hatÄ±rlattÄ±.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilÃ§esine baÄŸlÄ± YolaÃ§ (Susa) kÃ¶yÃ¼nde 26 Haziran 1992 gÃ¼nÃ¼ asker kÄ±yafeti giyerek camiyi basan PKK Ã¼yeleri, cemaati dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kararak silahla taramÄ±ÅŸ, katliamda 2'si Ã§ocuk 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
GÃ¼venlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GÃ¼venlik kuvvetlerinin kÄ±yafetlerinden istifade ederek gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin girip Ã§Ä±kabildiÄŸi yerlere rahatlÄ±kla girip, oralarda eylem yapmayÄ± planlÄ±yorlar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Temel niyet ve maksadÄ±n bu olduÄŸuna iÅŸaret eden AÄŸar, bu tarz saldÄ±rÄ±larÄ±n benzerlerinin Irak'ta DEAÅž tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
"Bu DEAÅž'tan Ã¶ÄŸrenilen bir eylem veya DEAÅž'a Ã¶ÄŸretenlerin PKK'ya da Ã¶ÄŸretmiÅŸ olduÄŸu bir metot." diyen AÄŸar, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bu malzeme ve materyallerin bir ÅŸekilde temin edilerek asker kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda belki askeri tesislere belki de o Ã¼niformanÄ±n etki Ã¼retebileceÄŸi, sÄ±zmalara yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸi diÄŸer kamusal alanlara girip bir eylem dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri aÃ§Ä±k. Bunu planlamÄ±ÅŸlar. Eylem Ã§eÅŸitliliÄŸi ile ilgili her ÅŸey olabilir. Dikkat edilmesi gereken ÅŸey, asker Ã¼niformasÄ± giyip halkÄ±n Ã¼zerine asimetrik bir eylem yapabilir, 'asker halkÄ± katlediyor' mesajÄ±nÄ± da vermek istiyor olabilirler."
Operasyonda ele geÃ§irilen silah ve mÃ¼himmatlarÄ±n miktarÄ±na deÄŸinen AÄŸar, "Silah ve mÃ¼himmat yÃ¼kleri olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yÃ¼ksek. Muhtemelen baskÄ±dan yani gÃ¼venlik kuvvetlerinin taarruz ruhu kapsamÄ±nda daÄŸlarda ortaya koymuÅŸ olduÄŸu baskÄ±dan dolayÄ± bunlar daÄŸlarda kullandÄ±ÄŸÄ± silahlarÄ±nÄ±, mÃ¼himmatlarÄ±nÄ± gÃ¶mÃ¼p, ÅŸehre indiklerine dair bir hava var. Belki baharda tekrar Ã§Ä±kacaklardÄ± daÄŸa." ifadelerini kullandÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÄ±ÅŸ tertiplenmesine mÃ¼saade edilmediÄŸini anlatan AÄŸar, ele geÃ§irilen silah ve mÃ¼himmatlarÄ±n daÄŸda bulunan terÃ¶ristlerin yedek mÃ¼himmatlarÄ± olma ihtimalinin de sÃ¶z konusu olabileceÄŸini aktardÄ±.
AÄŸar, geÃ§miÅŸte de terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda her zaman daÄŸlarda depolanan, sÄ±ÄŸÄ±naklara gizlenen silah ve mÃ¼himmatlarÄ±n bulunduÄŸunu anÄ±msattÄ±.
TerÃ¶rle mÃ¼cadelenin devam ettiÄŸine iÅŸaret eden AÄŸar, bu silahlarÄ±n da bu mÃ¼cadele kapsamÄ±nda MehmetÃ§ik tarafÄ±ndan, karda, kÄ±ÅŸta zor koÅŸullarda gizlendikleri alanlardan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
"FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸiminden kaynaklÄ± bir istihbarat hassasiyetimiz var." ifadesini kullanan AÄŸar, bunun maÄŸduriyetinin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince zaman zaman yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
AÄŸar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Åžu anda DEAÅž'Ä±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu bir eylem PKK'ya, PKK'nÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu eylem DEAÅž'a, DEAÅž'Ä±n ve PKK'nÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu eylemler FETÃ–'ye, FETÃ–'nÃ¼n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu manipÃ¼lasyonlar baÅŸta DEAÅž ve PKK olmak Ã¼zere diÄŸer terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yarÄ±yor. Bu sahadaki fotoÄŸraf. Bu fotoÄŸrafÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki fotoÄŸraf aslÄ±nda yukarÄ±daki asÄ±l hedef ve maksada hizmet ediyorlar. Burada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri iÃ§erisinde hem doÄŸrusal hem doÄŸrusal olmayan, simetri Ã¼retmeyen iÅŸ birlikleri sÃ¶z konusu olabilir mi? Olabilir ki, biz bunu Ã¶zellikle 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonraki sÃ¼reÃ§te gÃ¶rdÃ¼k. FETÃ–'cÃ¼lerle bir ÅŸekilde PKK'lÄ±larÄ±n anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair pek Ã§ok veri ve iddia ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bunlardan bazÄ±larÄ±, 'darbe giriÅŸimi baÅŸarÄ±lsaydÄ± PKK'lÄ±lar FETÃ–'cÃ¼leri parlatmak iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karacaklardÄ±', 'sÄ±nÄ±rÄ±n Ã¶tesinde bekleyeceklerdi', 'onlarÄ± baÅŸka yerlerde kullanacaklardÄ±' gibi."
AÄŸar, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri arasÄ±ndaki iliÅŸkiye dair fotoÄŸrafÄ±n gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, muhakeme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, ancak bu iliÅŸkiye dair bilgi, veri ve delile ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "ArkadaÅŸlar, tabii ki her baÅŸarÄ±nÄ±n bir bedeli vardÄ±r ama er veya geÃ§ bu iÅŸi Allah'Ä±n izniyle bitireceÄŸiz. Biz bu Ã¼lkeyi masa baÅŸÄ±nda yapÄ±lan pazarlÄ±klarla deÄŸil cenk meydanlarÄ±nda topraÄŸa dÃ¼ÅŸen ÅŸehitlerin mÃ¼barek kanlarÄ±yla ve bÃ¼yÃ¼klerimizin dualarÄ±yla kurduk." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'de YPG'ye silah verilmesi konusunda, "BÃ¶yle bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mÃ¼ttefikimizin silah vermesi bizim iÃ§in kabul edilemez" dedi
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Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda ele geÃ§irilen 5 astsubay ve uzman jandarma rÃ¼tbeleri takÄ±lÄ± askeri kamuflaj elbiseleriyle ilgili inceleme sÃ¼rÃ¼yor
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