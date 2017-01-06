Avusturya'da kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±

AvusturyaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Sebastian Kurz, Ã¶ÄŸretmenler dahil kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± getiren bir dÃ¼zenlemeyi hayata geÃ§irmek istediÄŸini sÃ¶yledi.
Avusturya Haber AjansÄ±'na (APA) konuÅŸan Kurz, hÃ¼kÃ¼met danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Heinz Fasmann'Ä±n kamusal alanlardakiÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na dÃ¶nÃ¼k Ã¶nerisini yeni uyum yasa tasarÄ±sÄ± kapsamÄ±na almak istediÄŸini belirtti.
SÃ¶z konusu Ã¶neri, Ã¶ÄŸretmenler dahil tÃ¼m kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na gÃ¶revleri sÄ±rasÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± getiriyor.
Ã–zellikle okullarda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± talep eden Kurz, "GenÃ§ler Ã¼zerinde rol modeli olma durumu sÃ¶z konusu, Avusturya dinlere karÅŸÄ± saygÄ±lÄ± ancak laik bir Ã¼lke." dedi.
Kurz, sÄ±nÄ±flarda bulunan haÃ§larÄ±n kaldÄ±rÄ±lÄ±p kaldÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine de haÃ§Ä±n Avusturya tarihinin ve geleneÄŸinin bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu belirterek,Â "DoÄŸal olarak haÃ§ kalacak."Â diye konuÅŸtu.
AvusturyalÄ± MÃ¼slÃ¼manlar Ä°nsiyatifi adÄ±na konuÅŸan Sosyal Demokrat Partiden (SPÃ–) Viyana Meclis Ãœyesi Ã–mer El-Rawi, popÃ¼list olmakla eleÅŸtirdiÄŸi Kurz'un MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nlarÄ±n toplumdan dÄ±ÅŸlamasÄ±na neden olacak bir yasa teklifinde bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.
Koalisyon ortaklarÄ± (SPÃ–) ve merkez saÄŸ Avusturya Halk Partisi (Ã–VP), sonbahardan beri tartÄ±ÅŸÄ±lan yeni uyum yasasÄ± konusunda henÃ¼z uzlaÅŸÄ±ya varabilmiÅŸ deÄŸil.
YasaÄŸÄ±n kabul edilmesi durumunda uygulama, Ã§arÅŸaf gibi tÃ¼m vÃ¼cudu kapsayan giysilere yasak getiren Fransa'daki dÃ¼zenlemeden daha sert olacak.
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Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Kurz, Ã¶ÄŸretmenler dahil tÃ¼m kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± talep etti
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