20:01, 06 Ocak 2017 Cuma

LastikÃ§ilerde 'kar' yoÄŸunluÄŸu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Trakya'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle lastik satÄ±cÄ±larÄ± ve tamircilerde yoÄŸunluk arttÄ±.

Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, DemirkÃ¶y ilÃ§esi Mahyatepe mevkisinde 35, KofÃ§az ilÃ§esinde 20, Vize ilÃ§esinde ise 10, Bulgaristan'a ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± DerekÃ¶y SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±nda ise 15 santimetre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kentte, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± en Ã§ok lastik satÄ±cÄ±larÄ±nÄ± sevindirdi.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle lastik satÄ±cÄ±larÄ± ve tamircilerde yoÄŸunluk arttÄ±. Lastik satÄ±cÄ±larÄ±nda kÄ±ÅŸ lastikleri tÃ¼kenirken, lastik bulamayan bir Ã§ok sÃ¼rÃ¼cÃ¼de araÃ§larÄ±na zincir taktÄ±rmak zorunda kaldÄ±.

SABAH SAATLERÄ°NDE BAÅžLAYAN YOÄžUNLUK DEVAM EDÄ°YOR

Lastik satÄ±cÄ± ve tamircisi Emrah El, sabah saatlerinde baÅŸlayan yoÄŸunluÄŸun devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Ellerinde kÄ±ÅŸ lastiklerinin tÃ¼kendiÄŸini belirten El, firmalarda da kÄ±ÅŸ lastiÄŸi stoklarÄ±nÄ±n bittiÄŸini dile getirdi.

KÄ±ÅŸ lastiÄŸi ulaÅŸamayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin araÃ§larÄ±na zincir taktÄ±klarÄ±nÄ± aktaran El, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin mecbur kalmadÄ±kÃ§a trafiÄŸe Ã§Ä±kmamasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

KIÅž LASTÄ°ÄžÄ° BULMAKTA GÃœÃ‡LÃœK YAÅžANABÄ°LÄ°R

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ±yla tamir ve lastik satÄ±ÅŸlarÄ±nda ciddi bir artÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade eden El, bir sÃ¼re sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin kÄ±ÅŸ lastiÄŸi bulmaktan gÃ¼Ã§lÃ¼k yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden HÃ¼seyin Kahya da, otomobiline kÄ±ÅŸ lastiÄŸi taktÄ±rmak iÃ§in sanayi sitesine geldiÄŸini ancak lastik bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.