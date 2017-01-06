LastikÃ§ilerde 'kar' yoÄŸunluÄŸu

Trakya'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle lastik satÄ±cÄ±larÄ± ve tamircilerde yoÄŸunluk arttÄ±.
Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, DemirkÃ¶y ilÃ§esi Mahyatepe mevkisinde 35, KofÃ§az ilÃ§esinde 20, Vize ilÃ§esinde ise 10, Bulgaristan'a ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± DerekÃ¶y SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±nda ise 15 santimetre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kentte, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± en Ã§ok lastik satÄ±cÄ±larÄ±nÄ± sevindirdi.
Sabah saatlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle lastik satÄ±cÄ±larÄ± ve tamircilerde yoÄŸunluk arttÄ±. Lastik satÄ±cÄ±larÄ±nda kÄ±ÅŸ lastikleri tÃ¼kenirken, lastik bulamayan bir Ã§ok sÃ¼rÃ¼cÃ¼de araÃ§larÄ±na zincir taktÄ±rmak zorunda kaldÄ±.
Lastik satÄ±cÄ± ve tamircisi Emrah El, sabah saatlerinde baÅŸlayan yoÄŸunluÄŸun devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Ellerinde kÄ±ÅŸ lastiklerinin tÃ¼kendiÄŸini belirten El, firmalarda da kÄ±ÅŸ lastiÄŸi stoklarÄ±nÄ±n bittiÄŸini dile getirdi.
KÄ±ÅŸ lastiÄŸi ulaÅŸamayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin araÃ§larÄ±na zincir taktÄ±klarÄ±nÄ± aktaran El, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin mecbur kalmadÄ±kÃ§a trafiÄŸe Ã§Ä±kmamasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ±yla tamir ve lastik satÄ±ÅŸlarÄ±nda ciddi bir artÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade eden El, bir sÃ¼re sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin kÄ±ÅŸ lastiÄŸi bulmaktan gÃ¼Ã§lÃ¼k yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden HÃ¼seyin Kahya da, otomobiline kÄ±ÅŸ lastiÄŸi taktÄ±rmak iÃ§in sanayi sitesine geldiÄŸini ancak lastik bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "ArkadaÅŸlar, tabii ki her baÅŸarÄ±nÄ±n bir bedeli vardÄ±r ama er veya geÃ§ bu iÅŸi Allah'Ä±n izniyle bitireceÄŸiz. Biz bu Ã¼lkeyi masa baÅŸÄ±nda yapÄ±lan pazarlÄ±klarla deÄŸil cenk meydanlarÄ±nda topraÄŸa dÃ¼ÅŸen ÅŸehitlerin mÃ¼barek kanlarÄ±yla ve bÃ¼yÃ¼klerimizin dualarÄ±yla kurduk." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'de YPG'ye silah verilmesi konusunda, "BÃ¶yle bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mÃ¼ttefikimizin silah vermesi bizim iÃ§in kabul edilemez" dedi
Trakya'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle lastik satÄ±cÄ±larÄ±nda ve tamircilerde yoÄŸunluk arttÄ±
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