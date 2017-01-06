20:09, 06 Ocak 2017 Cuma

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: MÃ¼ttefikimizin YPG'ye silah vermesi kabul edilemez

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'de Ã§eÅŸitli aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'de YPG'ye silah verilmesi konusunda, "BÃ¶yle bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mÃ¼ttefikimizin silah vermesi bizim iÃ§in kabul edilemez. TerÃ¶re destek veren bir Ã¼lkenin mÃ¼ttefik olarak kabul edilmesi bile Ã§ok zor."dedi.

Suriye'de rejimin Ä°dlib'e yÃ¶nelik planlarÄ± konusunda aÃ§Ä±klamada bulunan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Hem siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m isteyip, Astana sÃ¼reci ile ilgili ateÅŸkesle ilgili iki belgeyi imzalayacaksÄ±nÄ±z hem de ondan sonra 'Ä°dlib'i ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.' Bu olmaz. O zaman tÃ¼m sÃ¼reÃ§ Ã§Ã¶ker. O zaman tekrar kaos baÅŸlar." dedi.