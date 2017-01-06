20:26, 06 Ocak 2017 Cuma

DEAÅž'Ä±n 'beyin takÄ±mÄ±'ndan Mahmut el-Isevi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DEAÅžâ€™Ä±n istihbarat ve medya yapÄ±lanmasÄ±nda gÃ¶rev alan elebaÅŸlarÄ±ndan Mahmut el-Isevi adlÄ± DEAÅž Ã¼yesinin Rakka yakÄ±nlarÄ±nda ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan (CENTCOM) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Iseviâ€™nin Felluceâ€™den Rakkaâ€™ya geÃ§meden Ã¶nce DEAÅžâ€™Ä±n medya ve istihbarat yapÄ±landÄ±rmasÄ±nda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±, Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisinde talimatlarÄ±n ve propaganda malzemelerinin akÄ±ÅŸÄ±ndan sorumlu olduÄŸu" kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, Iseviâ€™nin dÄ±ÅŸ operasyonlarÄ±nÄ± koordine eden Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± ile bÃ¶lgeler arasÄ± seyahat ettiÄŸi ve 2 kasÄ±mda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len DEAÅž'Ä±n Orta DoÄŸu Emiri AbdÃ¼lbasit el-Iraki ile yakÄ±n iliÅŸkisinin bulunduÄŸu belirtildi.

DEAÅž'IN DIÅž OPERASYONLARI AÄžINDAN Ã–LDÃœRÃœLEN ON ALTINCI LÄ°DER

CENTCOM aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi:

"El-Isevi 2016 yÄ±lÄ±nda koalisyon tarafÄ±ndan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n dÄ±ÅŸ operasyonlarÄ± aÄŸÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len on altÄ±ncÄ± liderdir. Onunla birlikte, DEAÅžâ€™Ä±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± planlayan liderlerinin art arda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olmasÄ± ile birlikte onun da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olmasÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgeler arasÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± daha da geriletmiÅŸtir. Koalisyon, mÃ¼ttefik ve koalisyon ortaklarÄ± olan Ã¼lkelerde terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± planlayan DEAÅž liderlerini takip edip, etkisiz hale getirmeye devam edecektir."

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