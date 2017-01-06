DEAÅž'Ä±n 'beyin takÄ±mÄ±'ndan Mahmut el-Isevi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DEAÅžâ€™Ä±n istihbarat ve medya yapÄ±lanmasÄ±nda gÃ¶rev alan elebaÅŸlarÄ±ndan Mahmut el-Isevi adlÄ± DEAÅž Ã¼yesinin Rakka yakÄ±nlarÄ±nda ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan (CENTCOM) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Iseviâ€™nin Felluceâ€™den Rakkaâ€™ya geÃ§meden Ã¶nce DEAÅžâ€™Ä±n medya ve istihbarat yapÄ±landÄ±rmasÄ±nda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±, Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisinde talimatlarÄ±n ve propaganda malzemelerinin akÄ±ÅŸÄ±ndan sorumlu olduÄŸu" kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, Iseviâ€™nin dÄ±ÅŸ operasyonlarÄ±nÄ± koordine eden Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± ile bÃ¶lgeler arasÄ± seyahat ettiÄŸi ve 2 kasÄ±mda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len DEAÅž'Ä±n Orta DoÄŸu Emiri AbdÃ¼lbasit el-Iraki ile yakÄ±n iliÅŸkisinin bulunduÄŸu belirtildi.
CENTCOM aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi:
"El-Isevi 2016 yÄ±lÄ±nda koalisyon tarafÄ±ndan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n dÄ±ÅŸ operasyonlarÄ± aÄŸÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len on altÄ±ncÄ± liderdir. Onunla birlikte, DEAÅžâ€™Ä±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± planlayan liderlerinin art arda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olmasÄ± ile birlikte onun da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olmasÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgeler arasÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± daha da geriletmiÅŸtir. Koalisyon, mÃ¼ttefik ve koalisyon ortaklarÄ± olan Ã¼lkelerde terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± planlayan DEAÅž liderlerini takip edip, etkisiz hale getirmeye devam edecektir."
Â
ABD'de ekonominin direksiyonuna bu yÄ±l Fed BaÅŸkanÄ± Yellen'Ä±n yerine Ã¼lkenin 45'inci baÅŸkanÄ± Donald Trump geÃ§ecek
DEAÅžâ€™Ä±n istihbarat ve medya yapÄ±lanmasÄ±nda gÃ¶rev alan DEAÅž'Ä±n elebaÅŸlarÄ±ndan Mahmut el-Isevi, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Kurz, Ã¶ÄŸretmenler dahil tÃ¼m kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± talep etti
ABD'nin Arkansas eyaletinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu uÃ§akta bulunan iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gÃ¶ndererek, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapÄ±lacak mÃ¼zakerelerin katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± konusunda, 1 AralÄ±k'ta varÄ±lan mutabakata sadÄ±k kalÄ±nmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸunu bildirdi
ABD tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilan edilen El Kaide yÃ¶neticisinin yeniden arananlar listesinde ilan edilmesi Ã¼lkenin askeri aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸunu sorgulatÄ±yor
IOM, 2016'da dÃ¼nyada 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
ABD basÄ±nÄ±, Rusya'nÄ±n ABD seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ±larla mÃ¼dahale etmesine yÃ¶nelik istihbarat raporunda, siber saldÄ±rÄ±larda rol alan RuslarÄ±n kimliklerinin belirlendiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri kabulÃ¼ne iliÅŸkin imzalanan anlaÅŸma sonrasÄ±nda 2016'da Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 80 azaldÄ±
Ä°ran'da Ä°timad-i Milli Partisi Merkez Konseyi, ev hapsindeki muhalif lider Kerrubi'nin genel baÅŸkanlÄ±ktan istifasÄ±nÄ± kabul etmedi
Brezilya'da cezaevinde Ã§Ä±kan isyanda 33 mahkumun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte Manila LimanÄ±'na demirleyene Rusya'ya ait 162 metre uzunluÄŸundaki anti-denizaltÄ± savaÅŸ gemisini Rusya'nÄ±n Filipinler BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Igor Khovaev ile birlikte ziyaret etti.
Bu yÄ±l ki ABD seÃ§imleri Ã¶ncesinde halkla birebir temasa geÃ§en ve seÃ§imlerde etkin olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Facebook kurucusunun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem seÃ§imlerinde aday olacaÄŸÄ± iddialarÄ± medyada yer alÄ±yor
Cammu KeÅŸmir'de direniÅŸÃ§i grubun liderlerinden Muzaffer Ahmed, Hindistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada hayatÄ±nÄ± kaybetti
BM, Yunanistan hÃ¼kÃ¼metine Ege adalarÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± ana karaya taÅŸÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu