20:36, 06 Ocak 2017 Cuma

ErdoÄŸan: Bu iÅŸi Allah'Ä±n izniyle bitireceÄŸiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÅžanlÄ±urfa'da konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"Ne demiÅŸtik? 'Ä°nlerine gireceÄŸiz' Åžu anda inlerine girdik, giriyoruz, kaÃ§acak delik arÄ±yorlar. Bu tÃ¼r ciddi manada bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde, ÅŸurada, burada terÃ¶r eylemleri vesaire yapÄ±yorlar. ArkadaÅŸlar, tabii ki her baÅŸarÄ±nÄ±n bir bedeli vardÄ±r ama er veya geÃ§ bu iÅŸi Allah'Ä±n izniyle bitireceÄŸiz. Åžunu hiÃ§ bir zaman aklÄ±mÄ±zdan Ã§Ä±karmamalÄ±yÄ±z; Biz bu Ã¼lkeyi masa baÅŸÄ±nda yapÄ±lan pazarlÄ±klarla deÄŸil cenk meydanlarÄ±nda topraÄŸa dÃ¼ÅŸen ÅŸehitlerin mÃ¼barek kanlarÄ±yla ve bÃ¼yÃ¼klerimizin dualarÄ±yla kurduk." dedi.

"Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžIMIZ BÄ°R Ã‡ALIÅžMA YÃœRÃœTÃœYOR"

"Bu gelen Suriyeli, IraklÄ±, kamplarda, kamplarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda... Bunlar iÃ§erisinde ÅŸu anda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor ve bu Ã§alÄ±ÅŸmayla bunlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n incelemeler yapÄ±ldÄ±ktan sonra vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za da alacaÄŸÄ±z." diyen ErdoÄŸan sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlarÄ±n iÃ§erisinde Ã§ok iyi yetiÅŸmiÅŸ insanlar var, mÃ¼hendisler var, avukatlar var, doktorlar var, vesaire vesaire. Bunlardan istifade edelim. SaÄŸda solda kaÃ§ak olarak Ã§alÄ±ÅŸmaktansa vatandaÅŸÄ±mÄ±z olarak, bu milletin bir evladÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸsÄ±nlar."

"GÃœÃ‡LÃœ BÄ°R TÃœRKÄ°YE'NÄ°N NELER BAÅžARABÄ°LECEÄžÄ°NÄ° Ã‡OK Ä°YÄ° BÄ°LÄ°YORLAR"

GÃ¼Ã§lenen TÃ¼rkiye'nin hazmedilemediÄŸini belirten ErdoÄŸan, "GÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye'nin neler baÅŸarabileceÄŸini Ã§ok iyi biliyorlar. Ä°steseler de istemeseler de biz bu iÅŸi baÅŸaracaÄŸÄ±z. Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar, te