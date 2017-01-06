Etkili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hava trafiÄŸini vurdu

TÃ¼m yurdu etkisi altÄ±na alan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±na Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ± ve Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nda Ã§ok sayÄ±da uÃ§uÅŸun iptal edilmesine neden oldu. Saat 18.10'dan itibaren baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± kÄ±sa sÃ¼rede AtatÃ¼rk HavalimanÄ± apronunu beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼.Ä°ptal edilen seferlerde bilgi ekranlarÄ±nda yer almaya baÅŸladÄ±.Bilgi almaya Ã§alÄ±ÅŸan yolcular seferlerini kontrol etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
TÃ¼rk Hava YollarÄ± iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatlarda yarÄ±n yapacaÄŸÄ± 257 seferini iptal ederken, Pegasus Hava YollarÄ± bugÃ¼n ve yarÄ±n 112 seferini iptal etti. Atlasglobal ise bugÃ¼n, yarÄ±n ve yarÄ±ndan sonra 20 seferini, Onur Air ise 6 seferini iptal etti. BÃ¶ylelikle bugÃ¼n toplam 395 sefer iptal edilmiÅŸ oldu.
Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°), 7-8 Ocak'ta beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle dÃ¼n bir aÃ§Ä±klama yaparak AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki seferlerin haftasonu yÃ¼zde 30 oranÄ±nda Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nda ise yÃ¼zde 15 oranÄ±nda uÃ§uÅŸlarÄ±n azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Avrasya TÃ¼neli'nden geÃ§iÅŸler 21.00'den 23.00'e, metro seferleride sabah 06.00'ya kadar uzatÄ±ldÄ±
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ± ve Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±â€™nda bugÃ¼n 395 sefer iptal edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "ArkadaÅŸlar, tabii ki her baÅŸarÄ±nÄ±n bir bedeli vardÄ±r ama er veya geÃ§ bu iÅŸi Allah'Ä±n izniyle bitireceÄŸiz. Biz bu Ã¼lkeyi masa baÅŸÄ±nda yapÄ±lan pazarlÄ±klarla deÄŸil cenk meydanlarÄ±nda topraÄŸa dÃ¼ÅŸen ÅŸehitlerin mÃ¼barek kanlarÄ±yla ve bÃ¼yÃ¼klerimizin dualarÄ±yla kurduk." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'de YPG'ye silah verilmesi konusunda, "BÃ¶yle bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mÃ¼ttefikimizin silah vermesi bizim iÃ§in kabul edilemez" dedi
Trakya'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle lastik satÄ±cÄ±larÄ±nda ve tamircilerde yoÄŸunluk arttÄ±
Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda ele geÃ§irilen 5 astsubay ve uzman jandarma rÃ¼tbeleri takÄ±lÄ± askeri kamuflaj elbiseleriyle ilgili inceleme sÃ¼rÃ¼yor
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin bazÄ± seferleri, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi
MuÅŸ'ta sosyal medya hesabÄ±ndan "PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±" iddia edilen 23 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BalÄ±kesir'de valilik kararÄ±yla mesai saatlerinin deÄŸiÅŸmesinden sonra bu kez de Ã‡anakkale'de mesai saatleri deÄŸiÅŸti
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'da trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 90 seviyesine ulaÅŸtÄ±
Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "Ahmet ÅžÄ±k'a su bile vermediler" iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±
FETÃ–/PDY'nin Ä°stanbul'daki polis okullarÄ± yapÄ±lanmasÄ±nda "aÄŸabeylik" yaptÄ±klarÄ± belirlenen ve haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan 43'Ã¼ sivil 70 kiÅŸiden 32'si yakalandÄ±
Suriye'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DEAÅž'Ä±n geÃ§en 21 AralÄ±k'ta El Bab bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da yaralanan Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ 33 yaÅŸÄ±ndaki SelÃ§uk ErdoÄŸan, bugÃ¼n Gaziantep'te tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit oldu
BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'un Ã§eÅŸitli ilÃ§elerinde 7-8 Ocak tarihlerinde yapÄ±lacak bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iptal edildi
ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda iki asker ÅŸehit oldu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yarÄ±n Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'Ä± ardÄ±ndan da Erbil'i ziyaret edeceÄŸi ve Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacaÄŸÄ± bildirildi