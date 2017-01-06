21:16, 06 Ocak 2017 Cuma

Etkili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hava trafiÄŸini vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼m yurdu etkisi altÄ±na alan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±na Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ± ve Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nda Ã§ok sayÄ±da uÃ§uÅŸun iptal edilmesine neden oldu. Saat 18.10'dan itibaren baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± kÄ±sa sÃ¼rede AtatÃ¼rk HavalimanÄ± apronunu beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼.Ä°ptal edilen seferlerde bilgi ekranlarÄ±nda yer almaya baÅŸladÄ±.Bilgi almaya Ã§alÄ±ÅŸan yolcular seferlerini kontrol etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

TÃ¼rk Hava YollarÄ± iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatlarda yarÄ±n yapacaÄŸÄ± 257 seferini iptal ederken, Pegasus Hava YollarÄ± bugÃ¼n ve yarÄ±n 112 seferini iptal etti. Atlasglobal ise bugÃ¼n, yarÄ±n ve yarÄ±ndan sonra 20 seferini, Onur Air ise 6 seferini iptal etti. BÃ¶ylelikle bugÃ¼n toplam 395 sefer iptal edilmiÅŸ oldu.

Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°), 7-8 Ocak'ta beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle dÃ¼n bir aÃ§Ä±klama yaparak AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki seferlerin haftasonu yÃ¼zde 30 oranÄ±nda Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nda ise yÃ¼zde 15 oranÄ±nda uÃ§uÅŸlarÄ±n azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.