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21:32, 06 Ocak 2017 Cuma

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Avrasya TÃ¼neli, Marmaray ve metroya 'kar' dÃ¼zenlemesi
Avrasya TÃ¼neli, Marmaray ve metroya 'kar' dÃ¼zenlemesi
Foto: ArÅŸiv

Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Avrasya TÃ¼neli'nden geÃ§iÅŸler 21.00'den 23.00'e, metro seferleride sabah 06.00'ya kadar uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'daÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â nedeniyle ulaÅŸÄ±m hizmetlerinde dÃ¼zenlemeye gidildi.

Belediyeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Avrasya TÃ¼neli'nin 23.00'e kadar hizmet vereceÄŸi bildirildi.

Metro Ä°stanbul'a baÄŸlÄ± raylÄ± sistemlerin 06.00'ya kadar yolcu taÅŸÄ±maya devam edeceÄŸi aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Marmaray seferlerinin 01.00'e kadar sÃ¼receÄŸi, MetrobÃ¼s hattÄ±nÄ±n da ek seferlerle takviye edildiÄŸi belirtildi.



Ä°lgili Konular istanbul kar metro marmaray avrasya tÃ¼neli
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