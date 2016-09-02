00:39, 07 Ocak 2017 Cumartesi

3 yeni KHK yayÄ±mlandÄ±, Ã§ok sayÄ±da memur ihraÃ§ edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 679, 680 ve 681 sayÄ±lÄ± 3 yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 679 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine veya Milli GÃ¼venlik Kurulunca devletin milli gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara aidiyeti, iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olan 83 dernek kapatÄ±ldÄ±.Â

DanÄ±ÅŸtay'dan 8, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'ndan 1, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlardan ise zabÄ±t katibi, infaz koruma memuru ve diÄŸer memurlarÄ± kapsayan bin 699 personel ihraÃ§ edildi.Â

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 2'si 2. sÄ±nÄ±f, 14'Ã¼ 3. sÄ±nÄ±f, 37'si 4. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼, 108'i emniyet amiri, 47'si baÅŸkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±, 91'i baÅŸpolis, bin 592'si polis, 7'si Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§isi ve 25'i sivil personel olmak Ã¼zere 2 bin 687 emniyet Ã§alÄ±ÅŸanÄ± meslekten ihraÃ§ edildi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 838 personelin iliÅŸiÄŸi kesildi. Diyanet'ten 135 personel ihraÃ§ edildi.

Hava ve Deniz Kuvvetleri'nden 313 asker gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. 649 akademisyenin gÃ¶revine son verildi.Â

10 ESKÄ° EMNÄ°YET TEÅžKÄ°LATI MENSUBUNUN RÃœTBELERÄ° ALINDI

679 sayÄ±lÄ± KHK ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden emekliye sevk edilen, kendi isteÄŸiyle emekli olan veya meslekten Ã§Ä±karÄ±lan biri 1. sÄ±nÄ±f, biri 2. sÄ±nÄ±f, 3'Ã¼ 3. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼, 2'si komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 3'Ã¼ polis memuru olmak Ã¼zere 10 eski emniyet teÅŸkilatÄ± mensubunun rÃ¼tbeleri alÄ±ndÄ±.

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